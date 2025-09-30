“Aprender a hacer” conecta conocimiento con acción

“Aprender a hacer” es una propuesta innovadora que busca democratizar el acceso a conocimientos en gestión y negocios, a través de una serie de entrevistas, análisis y experiencias compartidas por profesionales del sector, docentes y estudiantes.

La primera temporada cuenta con 25 episodios, distribuidos en seis módulos temáticos: Marketing, Finanzas, Producción sostenible, Liderazgo, Gestión del talento humano y Transformación digital.

Cada episodio ofrece una mirada práctica y contextualizada, con el aporte de invitados de renombre nacional e internacional que comparten sus experiencias, estrategias y desafíos. El podcast está disponible de forma libre y gratuita en los canales oficiales de USIL, en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook.