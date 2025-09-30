Banco Atlas impulsó el primer mapa oficial del Barrio Mariscal

El proyecto se hace realidad gracias al compromiso de sus socios, entre ellos Banco Atlas, que, como socio fundador de esta asociación sin fines de lucro formada en el año 2022, se destaca como un actor clave en este proyecto reafirmando su apoyo a iniciativas que promueven la innovación y el fortalecimiento de comunidades sostenibles.

El mapa reúne las fachadas ilustradas de los socios junto con puntos de interés del barrio: dónde comer y pasear, dónde disfrutar de la cultura y otros servicios útiles como gimnasios y espacios comunitarios.

La web www.barriomariscal.com amplía la experiencia con información detallada de cada socio, galería de fotos y una agenda mensual de actividades, además de ser un espacio abierto para nuevas propuestas culturales y comerciales dentro del Barrio Mariscal.

Para Banco Atlas ser parte de esta iniciativa refleja su visión de contribuir al desarrollo económico, social y cultural, acompañando a la comunidad con proyectos que fomenten la innovación y la integración urbana

Por otro lado, para quienes quieran conocer el Mapa ilustrado del Barrio Mariscal, el mismo ya está publicado en formato digital en la web y redes sociales del barrio @barriomariscal.