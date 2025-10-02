Tigo Business: Seguridad digital en transformación

Los expertos coinciden en que estamos frente al “nuevo crimen organizado”, donde las estafas digitales, secuestros de datos y ataques sofisticados se desarrollan sin fronteras, operados por estructuras profesionales que encuentran en las vulnerabilidades una oportunidad de negocio.

Por ello, Tigo Business asume un rol clave como aliado en el crecimiento y la transformación digital de las empresas en Paraguay, ofreciendo conocimiento local respaldado por un centro de referencia regional.

El enfoque está en entender las necesidades específicas de cada cliente, diseñar soluciones a medida y establecer mecanismos de prevención efectivos.

Las herramientas de Tigo Business permiten minimizar el impacto de posibles ataques y garantizar la continuidad operativa.

