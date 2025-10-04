Empresariales

Nº 1: Tubotec soluciones sostenibles en Paraguay

Desde su llegada al mercado paraguayo en 2017, Tubotec Industrial SA se consolidó como la empresa número uno en soluciones de tuberías PEAD estructuradas, tecnología innovadora, hecho que le permitió ganar premios como el Top Marcas de la Construcción en Paraguay 2025 en su categoría.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 01:00
Directivos de Tubotec recibieron el premio Top de Marcas.
Directivos de Tubotec recibieron el premio Top de Marcas.Gentileza

La compañía se destaca por ofrecer productos para la infraestructura vial, pluvial y sanitaria del país con certificación internacional, lo que garantiza su calidad y adaptación a los más altos estándares técnicos.

Por ello, este año, Tubotec fue galardonada con el premio Top de Marcas de la Construcción en la categoría “Marca de tuberías para obras viales y pluviales”.

Además, la firma apuesta al capital humano, invirtiendo en capacitación técnica para brindar soluciones a medida. Presente en proyectos de gran envergadura como la Ruta Bioceánica o el Corredor Botánico, la empresa amplía su planta y reafirma su compromiso gremial desde Cavialpa, fortaleciendo su rol como aliado estratégico del desarrollo nacional.

Enlace copiado