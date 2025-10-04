Nº 1: Tubotec soluciones sostenibles en Paraguay

La compañía se destaca por ofrecer productos para la infraestructura vial, pluvial y sanitaria del país con certificación internacional, lo que garantiza su calidad y adaptación a los más altos estándares técnicos.

Por ello, este año, Tubotec fue galardonada con el premio Top de Marcas de la Construcción en la categoría “Marca de tuberías para obras viales y pluviales”.

Además, la firma apuesta al capital humano, invirtiendo en capacitación técnica para brindar soluciones a medida. Presente en proyectos de gran envergadura como la Ruta Bioceánica o el Corredor Botánico, la empresa amplía su planta y reafirma su compromiso gremial desde Cavialpa, fortaleciendo su rol como aliado estratégico del desarrollo nacional.