Explotó el pozo “Poderoso” de Seneté con G. 1.200 millones

El pasado domingo 14 de septiembre explotó pozo más grande del 2025, el “Poderoso”. Así, la familia Paredes González con el cartón Nº 818.028 se hizo de fortuna.

En el segundo sorteo de la noche, con 12 aciertos, la suerte llamaba la puerta de los lambareños, quienes se convirtieron en los nuevos millonarios del país.

La historia de suerte traída de la mano de Seneté a la familia Paredes González parece casi de película.

Esto ya que el sábado 13 de septiembre, tras haber hecho compras en un supermercado, Andrea González, con su hija Sofía de tan solo dos meses en brazos, convence a su marido, Carlos Paredes, de comprar, como casi todas las semanas, un cartón de Seneté.



Sin embargo, la fecha de cobro no había llegado por lo que único dinero con el que contaba la pareja era el vuelto de su compra, G. 14.000.

No obstante, por tan solo G. 10.000 la joven familia decidió probar suerte, aunque solo les quedara G. 4.000 para sobrevivir el fin de semana.

Andrea eligió el segundo cartón que encontró en caja y así, sin esperarlo, ayudó a su familia a conseguir el pozo que cambia la vida.

