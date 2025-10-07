Empresariales

GNB se viste de rosa y presenta pólizas especiales

Banco GNB ilumina de rosa su casa central durante todo octubre como un gesto emotivo y solidario en conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama. También ofrece pólizas de seguros diseñadas para acompañar a sus clientes.

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 01:00
Banco GNB se ilumina este mes con el color rosa.
Banco GNB se ilumina este mes con el color rosa.

Este acto simboliza el compromiso del banco con la salud y el bienestar de las personas, recordándonos que cuidarse es un acto de amor propio.

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes entre las mujeres a nivel mundial y también puede afectar a hombres, aunque en menor porcentaje. La detección temprana es crucial para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso y recuperación.

Desde la corredora de Seguros Verdes del Banco GNB ofrecen pólizas de seguro diseñadas para acompañar y proteger a sus clientes en momentos importantes, destacando la importancia de la detección temprana.

Para más información, los interesados pueden ingresar a https://www.bancognb.com.py/public/seguros.jsp o contactarse a través de los canales oficiales del banco.

