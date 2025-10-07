Inauguración oficial de la Colecta Nacional de Alimentos

La campaña se desarrolló en todos los locales de Superseis y en los supermercados adheridos a la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU).

Una red solidaria para ayudar a más de 30.000 personas este año

La meta para 2025 es reunir 50.000 kilos para acompañar a más de 30.000 personas durante un año.

La idea es promover el bienestar de las familias y la reducción del desperdicio de alimentos.

Superseis moviliza a más de 250 voluntarios corporativos e invitó a los clientes a donar productos no perecederos en los carritos identificados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enrique Ortiz, gerente institucional de Superseis, señaló: “Cada aporte cuenta. Cuando nuestros clientes eligen Superseis, también eligen acompañar a miles de familias paraguayas”.

Entidades que recibirán los aportes alimenticios

Algunas de las organizaciones beneficiadas son: Pequeño Cottolengo, Fundación San Rafael, Comisión Vecinal Cerro Corá, Pastoral Social de la Arquidiócesis de Asunción, Guardería de Fe y Alegría, Comedor Divino Niño Jesús, Hogar Guadalupe, entre muchas otras.

Además de esta colecta, Superseis sostiene desde hace varios años un programa permanente de donación diaria en alianza con el Banco de Alimentos, que llega a más de 70 organizaciones sociales.

Como referente del sector supermercadista, la cadena mantiene su compromiso con la nutrición de sus clientes y participa activamente en iniciativas solidarias que impactan positivamente en la vida de miles de personas en Paraguay.