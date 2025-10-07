IRIS estrena centro logístico para impulsar su expansión

La nueva infraestructura permitirá optimizar los procesos de almacenamiento y distribución, asegurando mayor eficiencia en la llegada de los productos a todo el país y acompañando el crecimiento de la empresa en los mercados internacionales.

Este centro está diseñado para responder a las exigencias actuales de la industria, incorporando tecnología y capacidad de gestión que facilitarán el abastecimiento continuo a clientes y aliados comerciales.

La inauguración contó con la presencia de autoridades, invitados especiales y colaboradores, quienes acompañaron a IRIS en su crecimiento como industria nacional, con presencia competitiva internacional.

El Ing. Francisco Cosp en su discurso como Presidente, destacó que la inversión fue de 625.000 dólares, entre infraestructura edilicia y equipamientos logísticos, contando con una superficie de almacenamiento de 1.200 m2 y una altura de 12 metros.

Esto permite disponer de aproximadamente 6.200 posiciones de pallets de mercadería lista para entrega a los clientes locales e internacionales.

En el marco de sus 89 años de vida institucional, IRIS reafirma su compromiso con la calidad, el desarrollo de las personas y el cuidado de los recursos naturales, a través del fiel cumplimiento de las exigencias locales y más allá de eso de sus prácticas de responsabilidad social, abarcando el triple impacto de desarrollo: económico, social y ambiental.

Fundada en 1936, IRIS S.A.I.C. es una empresa paraguaya referente en el desarrollo de soluciones de limpieza, higiene, desinfección, protección e insecticidas.

A lo largo de sus más de casi 90 años de historia, ha consolidado un portafolio de marcas que forman parte de la vida cotidiana de los hogares paraguayos, entre ellas Zitron, Pinoleche, Matiris, Maravilla, Aut, Solait, Kerkus y Pludos, con presencia creciente en mercados de exportación.

Con este nuevo centro logístico, IRIS apuesta por la innovación, la generación de empleo y el compromiso con el desarrollo económico del país, fortaleciendo su posición como una de las compañías líderes de la región.