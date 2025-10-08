Empresariales

Pechugon lleva el sabor paraguayo a Anuga, la feria de alimentos más grande del mundo

La Feria de Anuga, realizada en la ciudad de Colonia, Alemania, es el evento más importante del mundo para las empresas de alimentos y bebidas.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 11:48
Con la tricolor presente, el equipo orgulloso de Pechugon en Anuga 2025.
“Este año se habilitaron los mercados de Singapur y Filipinas, con quienes, en esta feria, estamos en avanzadas negociaciones comerciales, reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando para que el mundo reconozca a Pechugon como sinónimo de pollo paraguayo”, indicó Blanca Ceuppens, presidente de Granja Avícola La Blanca S.A.

Este año, Pechugon fue la única empresa nacional con stand propio en Anuga, logrando posicionarse de forma independiente en el hall de carnes de aves.

“Recibimos la visita de empresarios de todo el mundo y de directivos de distintas entidades del país, quienes se mostraron orgullosos de encontrar una marca paraguaya entre pares de Europa, Brasil, Argentina e incluso Asia”, destacó la empresaria paraguaya.

Las hermanas Ceuppens: Blanca, Ana y Violeta lideran el legado familiar de la empresa Pechugon, que cobra notoriedad en la feria Anuga.
“Nuestra marca tiene presencia internacional, exportando actualmente a más de 20 países. Fue gratificante comprobar cómo personas del otro lado del mundo reconocen a Pechugon como una marca de calidad y trayectoria, después de haber probado nuestros productos en el extranjero", agregó.

Ceuppens destacó que el interés demostrado en adquirir los productos Pechugon en nuevos mercados sigue creciendo, incluso pese a la desventaja geográfica que representa no contar con salida al mar.

“Las oportunidades de expansión continúan, impulsadas siempre por la calidad que distingue a nuestros productos”, resaltó.

