Pechugon lleva el sabor paraguayo a Anuga, la feria de alimentos más grande del mundo

“Este año se habilitaron los mercados de Singapur y Filipinas, con quienes, en esta feria, estamos en avanzadas negociaciones comerciales, reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando para que el mundo reconozca a Pechugon como sinónimo de pollo paraguayo”, indicó Blanca Ceuppens, presidente de Granja Avícola La Blanca S.A.
Este año, Pechugon fue la única empresa nacional con stand propio en Anuga, logrando posicionarse de forma independiente en el hall de carnes de aves.
“Recibimos la visita de empresarios de todo el mundo y de directivos de distintas entidades del país, quienes se mostraron orgullosos de encontrar una marca paraguaya entre pares de Europa, Brasil, Argentina e incluso Asia”, destacó la empresaria paraguaya.
“Nuestra marca tiene presencia internacional, exportando actualmente a más de 20 países. Fue gratificante comprobar cómo personas del otro lado del mundo reconocen a Pechugon como una marca de calidad y trayectoria, después de haber probado nuestros productos en el extranjero", agregó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Ceuppens destacó que el interés demostrado en adquirir los productos Pechugon en nuevos mercados sigue creciendo, incluso pese a la desventaja geográfica que representa no contar con salida al mar.
“Las oportunidades de expansión continúan, impulsadas siempre por la calidad que distingue a nuestros productos”, resaltó.