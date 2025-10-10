Una apuesta por la innovación y nutrición

Nutrihuevos no solo produce huevos; produce confianza. Con dos certificaciones de calidad e inocuidad de alimentos, la empresa se destaca por su compromiso con la excelencia. “Creemos que algo que nos diferencia siempre es la calidad de nuestro producto y nuestras acciones de responsabilidad social”, afirmó Rodríguez.

Innovación constante

La innovación es el motor de Nutrihuevos. Cada año la empresa implementa nuevas tecnologías en sus procesos de producción, posicionándose como un referente en Mercosur. “Somos una de las plantas más modernas de la región”, aseguro la gerente de marketing. La capacitación de los colaboradores es fundamental; cada año técnicos del exterior vienen a entrenar al equipo, asegurando que todos estén al tanto de las últimas tendencias y tecnologías.

Único en producción de huevos líquidos

Nutrihuevos se enorgullece de ser la única empresa avícola en Paraguay que produce huevo líquido entero pasteurizado. Estamos en la búsqueda constante del aumento de consumo de huevos en Paraguay, hace diez años se consideraba al huevo como un alimento básico; hoy, gracias a la divulgación de estudios científicos, el consumidor reconoce sus beneficios nutricionales y lo integra a dietas variadas.

Con una visión clara y un compromiso firme, Nutrihuevos no solo se enfoca en la producción de huevos, sino en construir un futuro sostenible y responsable para la industria avícola en Paraguay.

Invitan a batir Récord Guinness de la mayor degustación de huevos del mundo

En el marco de la corrida solidaria Corremos juntos, vencemos juntos, organizada por ASU Runners y la Fundación Unidos Contra el Cáncer (Funca), Nutrihuevos lanza una convocatoria histórica para batir un Récord Guinness: realizar la mayor degustación de huevos revueltos del mundo, un evento único que promete reunir a miles de personas en una verdadera fiesta de salud, deporte y solidaridad.

La cita es el próximo domingo 19 de octubre, a las 7:00, en el Parque Ñu Guasu, y se enmarca en la celebración del Día Mundial del Huevo, una fecha que resalta la importancia del huevo como alimento esencial para una vida saludable.

“Queremos que Paraguay viva un momento único. Con Nutrihuevos celebramos el deporte, promovemos la salud y, al mismo tiempo, buscamos escribir una página en la historia con un récord mundial”, afirmaron los organizadores.

En la foto vemos al equipo de Nutrihuevos, con Daniela Rodríguez, Gerente de Marketing; Gia Alfieri, Chef y nutricionista; así como también Doris Villalba, Coordinadora del departamento Nutricional de Nutrihuevos.