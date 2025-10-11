Empresariales

Banco Atlas tiene nueva recertificación como GPTW

Por tercer año consecutivo, Banco Atlas logró la recertificación otorgada por Great Place To Work, reafirmando su compromiso con la construcción de una cultura organizacional de excelencia.

Por ABC Color
11 de octubre de 2025 - 01:00
Colaboradores de Atlas celebran la recertificación de GPTW.
Colaboradores de Atlas celebran la recertificación de GPTW.Archivo, ABC Color

Este reconocimiento se convierte en uno de los más significativos de su trayectoria y se suma a los reconocimientos a la institución entre los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres, Cultura innovadora y también un nuevo sello como Mejor lugar para trabajar para Talento Joven, todos otorgados en el 2025.

La distinción se vivió con un encuentro especial entre colaboradores, en un ambiente de compañerismo y alegría. Este reconocimiento se convierte en un hito cargado de emotividad, al ser la última certificación recibida bajo el nombre de Banco Atlas, en el marco del proceso de integración con Banco Familiar. Banco Atlas logró el tercer lugar del ranking de los Mejores Lugares para Trabajar - Talento Joven 2025, en la categoría de más de 250 colaboradores.

Enlace copiado