Banco Atlas tiene nueva recertificación como GPTW

Este reconocimiento se convierte en uno de los más significativos de su trayectoria y se suma a los reconocimientos a la institución entre los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres, Cultura innovadora y también un nuevo sello como Mejor lugar para trabajar para Talento Joven, todos otorgados en el 2025.

La distinción se vivió con un encuentro especial entre colaboradores, en un ambiente de compañerismo y alegría. Este reconocimiento se convierte en un hito cargado de emotividad, al ser la última certificación recibida bajo el nombre de Banco Atlas, en el marco del proceso de integración con Banco Familiar. Banco Atlas logró el tercer lugar del ranking de los Mejores Lugares para Trabajar - Talento Joven 2025, en la categoría de más de 250 colaboradores.