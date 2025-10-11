Celebrar el sabor y el alma paraguaya

Desde 1995, el Grupo AJ Vierci participa en la sociedad con un 50% del paquete accionario, logrando con orgullo la distribución a nivel nacional como así también las exportaciones a distintos países, en distintos continentes.

En el Día de la Yerba Mate, Campesino representa la esencia de ser paraguayo.

“Donde hay yerba mate, hay amigos reunidos, hay una tradición que perdura, hay frescura, hay calidez, hay sabor, hay familia, hay cultura, hay identidad”, afirma Pablo Edwards, brand manager de la marca.

“Para Yerba Mate Campesino es muy importante celebrar esto que nos hace tan únicos y auténticos como paraguayos, lo mejor de nuestra tierra guaraní, la yerba mate”, agrega.

Más allá del producto, la marca promueve un concepto de conexión y pertenencia. “Los beneficios sociales y culturales hacen que el tereré, el mate y el cocido quemado sean superbebidas para todos los paraguayos, ya que nos acompañan en distintos momentos, en especial cuando buscamos compartir”, opina.

“Yerba Mate Campesino nos vincula con nuestra cultura y nuestras tradiciones”, confirma.

El dinamismo del consumidor actual desafía a las marcas a reinventarse constantemente, y Campesino lo asume como parte de su identidad.

“Estar constantemente escuchando a nuestros consumidores e implementando estudios de mercado nos permite tener visibilidad de las tendencias actuales. Esto hace que Yerba Mate Campesino esté en una constante búsqueda de perfiles de sabores que atiendan las necesidades de los consumidores, inclusive desarrollando categorías nuevas como nuestras variedades de cocido quemado”, destaca el ejecutivo.

Hoy, el portafolio de Campesino incluye una amplia gama de sabores que responden a las distintas preferencias del público: Hierbas Naturales, Menta y Boldo, Menta y Limón, Doble Menta y Boldo, Menta, Limón y Cedrón, Refrescante, Katuava + Ginseng y Fitness, además de versiones especiales para el mate como Anís y Manzanilla y Anís.

Los productos Cocido Quemado Tradicional y Cocido Quemado con Ka’a He’ê se suman como innovaciones que han tenido gran aceptación en el mercado.

“Nos enorgullece la gran recepción que han tenido nuestros cocidos listos para infusionar, un producto que combina practicidad y tradición”, asegura.

Este año, Campesino celebra el Día de la Yerba Mate con actividades en todo el país.

“Invitamos a celebrar y a probar nuestras variedades ideales para refrescarse en la temporada de calor”, concluye Edwards.