Daniel Cassin reabre sus puertas en el Mariscal

La marca, que se destaca por su estilo contemporáneo y versátil, presentó un renovado espacio pensado para ofrecer a sus clientas una experiencia de compra más moderna y atractiva, alineada a las últimas tendencias.

“Nos alegra acompañar la reapertura de Daniel Cassin en Shopping Mariscal. Esta renovación forma parte de nuestro compromiso de seguir ofreciendo a nuestros visitantes marcas relevantes y experiencias de compra únicas”, señaló Silvia Oviedo, gerente del Shopping Mariscal.

Con esta reapertura, Daniel Cassin renueva su presencia en el shopping con un espacio que invita a descubrir sus colecciones actuales y próximas temporadas.

Más información pueden conocer en las redes sociales @shoppingmariscal o visitar el sitio web www.mariscal.com.py.

