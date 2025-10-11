Empresariales

Daniel Cassin reabre sus puertas en el Mariscal

La reconocida marca de moda femenina, Daniel Cassin, reabrió las puertas de su tienda en el segundo nivel del bloque A del Shopping Mariscal.

Por ABC Color
11 de octubre de 2025 - 01:00
Daniel Cassin llega con una propuesta renovada al Mariscal.
La marca, que se destaca por su estilo contemporáneo y versátil, presentó un renovado espacio pensado para ofrecer a sus clientas una experiencia de compra más moderna y atractiva, alineada a las últimas tendencias.

Laura Gauto, Joyce Duré, Claudia Riveros y Jimena Acosta.
“Nos alegra acompañar la reapertura de Daniel Cassin en Shopping Mariscal. Esta renovación forma parte de nuestro compromiso de seguir ofreciendo a nuestros visitantes marcas relevantes y experiencias de compra únicas”, señaló Silvia Oviedo, gerente del Shopping Mariscal.

Con esta reapertura, Daniel Cassin renueva su presencia en el shopping con un espacio que invita a descubrir sus colecciones actuales y próximas temporadas.

Las últimas tendencias de primavera-verano 2025/2025 se pueden encontrar en la nueva tienda de Daniel Cassin.
Más información pueden conocer en las redes sociales @shoppingmariscal o visitar el sitio web www.mariscal.com.py.

