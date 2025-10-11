Empresariales

“Líderes Premios ADEC” reconoce la excelencia

En el marco de la celebración de los 30 años de los Premios ADEC, se llevó a cabo con gran éxito el desayuno Líderes Premios ADEC, un evento exclusivo que reunió a destacados empresarios y aliados del programa en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias.

Por ABC Color
11 de octubre de 2025 - 01:00
María José Cosp, Rubén Jacks, Eduard Rempel y Miguel Fornera.
María José Cosp, Rubén Jacks, Eduard Rempel y Miguel Fornera.Arcenio Acuña Rojas

El encuentro se realizó en El Legado del Bar San Miguel, donde alrededor de 40 líderes empresariales compartieron reflexiones sobre el impacto del sector privado en el desarrollo del país y la importancia de generar valor con un enfoque sostenible.

Los disertantes fueron Rubén Jacks, director general de Protek, distinguida como Empresa del Año en el 2008; Miguel Fornera, presidente del Grupo Sueñolar, reconocida como Empresa del Año 2013, y Eduard Rempel, presidente de Inverfin, distinguida como Empresa del Año en 2016. El evento reafirmó el compromiso de ADEC con el reconocimiento a empresas y empresarios que, con esfuerzo sostenido y honesto, contribuyen al crecimiento y desarrollo de la sociedad.

Enlace copiado