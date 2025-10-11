Veja aterriza en Paraguay con moda consciente

Desde 2005, Veja ha estado creando sneakers de una manera diferente, ya que combina proyectos sociales, justicia económica y materiales ecológicos.

La empresa obtiene algodón orgánico y agroecológico de Brasil y Perú para la lona y los cordones, caucho amazónico para las suelas e innovadores materiales elaborados a partir de poliéster reciclado.

La producción de las zapatillas Veja se lleva a cabo en fábricas de alto nivel ubicadas en Brasil.

Con presencia en más de 106 países, la compañía es en la actualidad un referente mundial de la moda sostenible.

Sus sneakers no solo son un ícono de estilo, sino también un recordatorio de que la industria puede reinventarse a partir de decisiones conscientes.