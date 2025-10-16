Automotor inauguró nuevo Centro Logístico en Limpio

Con una superficie de 3.000 metros cuadrados y una capacidad de 1.800.000 litros de aceite, el nuevo centro fue diseñado bajo los más altos estándares de eficiencia, seguridad y sustentabilidad.

Equipado con racks tipo Shuttle y sistemas inteligentes de control, el espacio garantiza un flujo operativo ágil y preciso, optimizando la trazabilidad y el manejo de productos de alto rendimiento.

De la misma manera, el lugar cuenta con un sistema de ventilación de gran envergadura para el mejor mantenimiento de la temperatura.

Esta infraestructura responde al crecimiento sostenido de Automotor en el mercado local, reforzando su liderazgo y capacidad para atender la demanda de lubricantes, especialmente los de la reconocida marca Repsol, representada de forma exclusiva en Paraguay por la compañía.

“La puesta en marcha de este centro representa un paso clave hacia la modernización logística de Automotor, en línea con nuestra visión de innovación y mejora continua”, destacaron desde la empresa durante la inauguración del nuevo espacio.

El evento reunió a directivos, colaboradores, socios comerciales e invitados especiales, quienes recorrieron las instalaciones y conocieron de primera mano las nuevas tecnologías aplicadas al proceso operativo.

Con esta apertura, Automotor fortalece su red nacional de servicios y consolida su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la eficiencia en cada etapa de su cadena de valor, reafirmando su posición como referente del rubro automotor en Paraguay.