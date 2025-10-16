SIT 2025: Personal Flow reunió a expertos de la industria TIC

El encuentro, realizado el 14 y 15 de octubre en el Sheraton Asunción Hotel, convocó a expertos del sector TIC, colaboradores y líderes empresariales de Paraguay, Argentina y Uruguay para debatir sobre los avances que están transformando la vida digital: inteligencia artificial, automatización, cloud, ciberseguridad, IoT, fintech y sustentabilidad.

Organizado junto a Telecom Argentina, el SIT reafirmó su espíritu colaborativo, orientado a fortalecer la evolución tecnológica regional.

“Cada edición del SIT nos desafía a mirar más allá de las soluciones actuales y pensar cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas”, expresó Hugo Lombardo, CTO de Personal Flow.

En tanto, Fernando Cravero, director de Operaciones Internacionales de Telecom Argentina, destacó la integración regional y el trabajo conjunto entre ambos equipos.

La edición 2025 marcó además un hito ambiental: fue el primer evento carbono neutral de la compañía en Paraguay.

La huella de carbono fue medida y compensada al 100% mediante bonos certificados por el estándar internacional VERRA, provenientes del parque eólico Manantiales Behr, en Chubut, Argentina.

Con la participación de partners globales como Huawei, Nokia, Samsung y Honor, el seminario se consolidó como una plataforma de referencia para compartir conocimiento, promover el talento digital y demostrar que innovación y sustentabilidad pueden avanzar juntas hacia un futuro más conectado y responsable.