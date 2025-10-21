Grupo Oga: empezó edificación de Paseo Rosario en Luque

El evento se llevó a cabo en la ciudad de Luque y reunió a directivos de la empresa, autoridades locales, aliados estratégicos y representantes del sector de la construcción y la inversión.

El nuevo proyecto se desarrollará sobre una superficie total de 29.900 m2 y busca aportar innovación, confort y sostenibilidad al crecimiento urbano del área metropolitana.

En su primera fase contempla la construcción de una torre de 10 niveles, con 61 departamentos monoambientes y de dos dormitorios, 21 cocheras y 440 m2 de espacios comerciales con 15 plazas de estacionamiento.

Además de su impacto económico, Paseo Rosario busca integrar diseño arquitectónico, eficiencia energética y espacios verdes, apostando por un modelo de urbanismo responsable.

Ubicado estratégicamente sobre la ruta que conecta Luque con Limpio, el Paseo Rosario apunta a convertirse en un referente inmobiliario de la zona, ofreciendo una propuesta de valor tanto para las familias como para los inversores.

Durante el acto, Alberto Aragonés, presidente del Grupo OGA, destacó que esta obra reafirma el compromiso del grupo con Paraguay y con el desarrollo sostenible de sus ciudades.

Con una rentabilidad anual estimada del 11% y una plusvalía proyectada del 25% durante la construcción, el proyecto se posiciona como una alternativa sólida dentro del mercado inmobiliario.

De esta manera, el Grupo OGA continúa fortaleciendo su presencia en el país, tras el éxito de OGA Ciudad Jardín, su primer desarrollo en Paraguay, consolidando una visión de largo plazo basada en innovación, confianza y crecimiento compartido.