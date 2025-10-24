Audimedia celebra 12 años liderando la auditoría de medios en Paraguay

Fundada en 2013, Audimedia nació con el objetivo de ofrecer una solución precisa y confiable para controlar la inversión publicitaria en medios tradicionales, así como el posicionamiento de marcas y campañas según su exposición.

Gracias a su capacidad de generar información en tiempo real, se ha convertido en una herramienta estratégica para la toma de decisiones de anunciantes, agencias y medios.

La empresa, dirigida por su gerente general Alejandro Sciscioli y con la visión de su CEO Iván Martí, ha logrado expandirse con más de medio centenar de clientes locales e internacionales, abarcando todos los rubros comerciales del mercado.

“Este aniversario es una oportunidad para mirar hacia atrás con orgullo, pero sobre todo para enfocarnos en lo que viene. En estos 12 años, logramos no solo acompañar al mercado, sino anticiparnos a sus necesidades, y esa seguirá siendo nuestra filosofía”, expresó Alejandro Sciscioli, destacando el compromiso de Audimedia con la evolución constante y la cercanía con sus clientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2018, Audimedia amplió sus servicios con la creación de su división de clipping informativo y social listening, analizando tanto medios tradicionales como conversaciones relevantes en redes sociales.

Cinco años después, en 2023, integró la medición de inversión en medios digitales a su sistema de auditoría, brindando así un enfoque 360° en el control de pautas publicitarias.

Por su parte, el CEO Iván Martí sostuvo que “la clave ha sido apostar siempre por la innovación tecnológica y por el talento local. Nuestra meta es seguir desarrollando herramientas que realmente aporten valor al ecosistema publicitario y corporativo del país”.

Este 2025 marca otro hito en su evolución, con el lanzamiento del Sistema de Detección y Seguimiento de Personas de Interés, una solución innovadora basada en inteligencia artificial que fortalece los procesos de compliance y análisis de riesgo en empresas financieras y organizaciones con alta exposición pública.

La herramienta, desarrollada íntegramente en Paraguay, permite monitorear perfiles vinculados a situaciones legales, riesgos reputacionales y exposición política.

Con una sólida visión de futuro y un firme compromiso con la innovación, Audimedia reafirma su liderazgo como aliada estratégica para las marcas que apuestan por la transparencia, la eficiencia y el análisis inteligente en la gestión de sus comunicaciones.