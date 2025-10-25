Rexona impulsó la pasión del deporte universitario

Más de mil estudiantes de todo el país compitieron en diversas disciplinas, coronando un ciclo que reunió a más de diez mil jóvenes de 55 universidades desde sus etapas previas.

Rexona, patrocinador oficial del evento, reafirmó su compromiso con la juventud paraguaya al promover valores como el respeto, la disciplina y la inclusión social bajo el lema “Porque la pasión te mueve, Rexona te protege”. Su presencia marcó el pulso de la competencia y reforzó su vínculo con el deporte como motor de desarrollo personal y comunitario.

El encuentro, impulsado por la Secretaría Nacional de Deportes (SND) junto con otras instituciones, celebró el esfuerzo y la camaradería universitaria.

Con su mensaje: “El respeto y la diversión están por encima de todo”, Rexona inspiró a los participantes a vivir la pasión deportiva con integridad y entusiasmo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy