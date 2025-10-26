El gran corazón se agranda con una nueva torre corporativa y una zona gastronómica de primer nivel

El Shopping Mariscal da un paso decisivo con Central Mariscal, su nueva torre corporativa diseñada para empresas nacionales e internacionales con estándares de confort, conectividad y eficiencia.

Ubicada en el gran corazón de Barrio Mariscal, la torre eleva el estándar de los espacios de trabajo y se integra a un ecosistema donde conviven oficinas, gastronomía, cultura, comercio y residencias.

La localización y la proximidad a servicios convierten a Central Mariscal en un Amenity Hub: el Shopping Mariscal, las torres residenciales More Mariscal (Altius), la casona patrimonial restaurada y un corredor gastronómico con marcas en expansión conforman un entorno que ahorra traslados, promueve la movilidad peatonal y eleva la calidad de vida de colaboradores y residentes.

Conexión a marcas globales

Trabajar en la nueva torre es un plus: el shopping incorpora Victoria’s Secret, Bath & Body Works, Parfois y otras marcas internacionales; y ya alberga las principales marcas nacionales e internacionales de primera línea, conectando a las personas con lo mejor del mundo a pocos pasos de la oficina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En línea con esta visión, el área gastronómica del Centro Urbano suma nuevas firmas: en la casona patrimonial abrirá El Café de acá, además del restaurante mexicano Hacienda Las Palomas y la gelatería italiana Quattro D.

Estas incorporaciones fortalecen la oferta de espacios abiertos, terrazas y arquitectura contemporánea, pensadas para disfrutar la ciudad durante todo el día.

“Central Mariscal es una torre pensada para el desempeño y el bienestar. Quien trabaja aquí tiene a pasos cafeterías, restaurantes, comercio, cultura y servicios cotidianos, en un entorno caminable y con identidad”, señalaron desde Penta S.A., desarrolladora del proyecto del Grupo Azeta.

La torre en síntesis

Son 15 niveles de oficinas clase A, plantas flexibles y vistas abiertas.

Conectividad privilegiada con los principales ejes urbanos y estacionamientos en el complejo.

Sinergia inmediata: en planta baja, nueva zona gastronómica del Shopping Mariscal, consolidando el epicentro gastronómico de la capital.

Plus de entorno: acceso inmediato a marcas globales y líderes locales y a una agenda activa de cultura y servicios.

Con Central Mariscal y las nuevas experiencias, el complejo avanza en su transformación como Centro Urbano Mariscal: un espacio integrado que articula oficinas, retail, gastronomía, entretenimiento y vivienda en el corazón de Asunción, reafirmando su vocación de centralidad y su liderazgo en el nuevo ciclo de desarrollos inmobiliarios de la ciudad.