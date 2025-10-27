Cervepar se posiciona entre las empresas con mejor reputación en Paraguay según el ranking Merco 2025

El resultado de esta medición fue dado a conocer durante un evento realizado en el Hotel Esplendor el pasado martes 21, que reunió a representantes de las principales empresas del país y líderes del ámbito corporativo.

El reconocimiento posiciona a Cervepar entre las compañías más admiradas del país, y dentro del sector industrial la de mayor reconocimiento, destacando su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo económico local.

A lo largo de más de 110 años de historia, la empresa ha acompañado el crecimiento de Paraguay, impulsando la industria nacional y fortaleciendo su vínculo con las comunidades donde opera.

“Esta distinción nos llena de orgullo y es el resultado de un trabajo constante en Cervepar, donde el equipo trabaja día a día para asegurar los más altos estándares de calidad en cada proceso", expresó Hugo Alonso, director de Asuntos Corporativos de Cervepar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Queremos seguir aprendiendo, escuchando y aportando al desarrollo del país desde nuestro lugar. Esto es una motivación y reafirma nuestro compromiso de continuar por este camino", agregó.

Con más de 100 años de historia en Paraguay, Cervepar es una de las compañías más importantes del país, líder en la industria cervecera y de bebidas.

La empresa forma parte del grupo AB InBev y mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo económico y social de las comunidades donde opera.

Su portafolio incluye marcas emblemáticas como Pilsen, Budweiser, Stella Artois y otras reconocidas por su calidad y tradición.

La distinción otorgada por Merco reafirma la reputación de Cervepar como una de las compañías más valoradas por su gestión responsable, su cultura organizacional y su relación cercana con consumidores, colaboradores y comunidades.

Sobre Merco

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) es uno de los principales monitores de referencia en Iberoamérica.

Evalúa la reputación de las empresas a partir de una metodología multistakeholder que integra la opinión de directivos, analistas financieros, periodistas, ONG, sindicatos, consumidores y otros grupos de interés.

La edición Merco Empresas Paraguay 2025 representa la primera evaluación de este tipo realizada en el país, marcando un hito en el análisis y reconocimiento de la reputación corporativa local.

Cabe destacar que Merco no cobra a las empresas por participar ni acepta patrocinios, garantizando así una medición independiente, abierta y confiable.