Empresariales

Estudiantes de Paraguay están en final de Solve for Tomorrow

Cuando Samsung Electronics Latinoamérica lanzó a principios de año la convocatoria para que estudiantes de Paraguay participaran en su programa educativo Solve for Tomorrow (SFT), se postularon unas tres mil ideas de proyectos.

Por ABC Color
28 de octubre de 2025 - 01:00
Los ganadores del Solve for Tomorrow Paraguay 2025.
Los ganadores del Solve for Tomorrow Paraguay 2025.Arcenio Acuña Rojas

Una de estas propuestas fue una bicicleta flotante producto del trabajo y el talento de cinco jóvenes del Centro Regional de Educación José Gaspar Rodríguez, de Ciudad del Este.

Fue la ingeniosa solución que idearon para atender de manera científica, ecológica y educativa al problema de la contaminación de cuerpos de agua de esta ciudad, especialmente de plásticos (en botellas hasta en forma de micropartículas).

Hoy ya es un proyecto optimizado y acabado gracias al entrenamiento recibido en el transcurso del programa, y la mentoría de su profesor Carlos Miguel Giménez, y les permite figurar como uno de los cinco equipos finalistas que aspiran al título Campeón Regional de SFT 2025.

La Piracleta – Pedaleá, limpiá, compartí comprende un prototipo de bicicleta flotante que funciona con energía solar, ideada para recoger plásticos y monitorear la calidad del agua mediante sensores de pH, turbidez y temperatura, y luego los datos se transmiten por Bluetooth.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El proyecto incluye una plataforma con una página web interactiva y un videojuego educativo, que busca sensibilizar a jóvenes y comunidades sobre el impacto de la contaminación.

En el video disponible en la cuenta de Solve for Tomorrow Latin en Youtube (https://youtu.be/Y3qoHGWSnb4), los cinco alumnos y el profesor Carlos Miguel Giménez explican los detalles de la propuesta.

El equipo está integrado por Francisco Franco, Mateo Giménez, Mihara Torales, Samira Quintana y Aracely Benítez, quienes viajarán a Panamá para competir el 13 de noviembre.