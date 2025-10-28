Tigo fue reconocida entre las empresas con mejor reputación

El anuncio se realizó durante el lanzamiento de Merco Paraguay, llevado a cabo en el Hotel Esplendor con la presencia de destacados líderes empresariales, directivos de comunicación y representantes de medios de prensa.

Con más de tres décadas de trayectoria en el mercado local, Tigo se ha consolidado como la líder en innovación tecnológica y conectividad, impulsando la inclusión digital y el desarrollo sostenible en todo el territorio nacional.

Este reconocimiento refuerza el compromiso de la compañía con la ética, la transparencia y la creación de valor para el país, pilares que guían cada una de sus acciones.

“Ser parte del ranking Merco 2025 nos llena de orgullo. Este reconocimiento refleja el trabajo diario de todo nuestro equipo y nuestro propósito de construir autopistas digitales que conectan personas, mejoran vidas y desarrollan nuestras comunidades”, manifestó Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.

El ranking Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) se caracteriza por su metodología ética y transparente, basada en un modelo 360° que combina la opinión de directivos, analistas, periodistas, ONG y ciudadanía, junto con más de 200 indicadores objetivos de gestión.

Es además el único monitor de reputación del mundo auditado externamente por KPMG, lo que garantiza la fiabilidad y objetividad de sus resultados.

Asimismo, su modelo de evaluación es transparente, replicable y sin costo de participación, lo que lo convierte en una herramienta abierta, confiable y ética para medir la reputación empresarial.