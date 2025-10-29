Bancop impulsa el desarrollo sostenible en el Foro de Finanzas 2025

Bancop se suma una vez más al impulso de las finanzas sostenibles en el país, acompañando el 6º Foro Internacional de Finanzas Sostenibles del Paraguay, organizado por la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS). El evento, realizado el 28 y 29 de octubre el Centro de Eventos de Paseo La Galería, convocó a los principales protagonistas del sector financiero tanto público como privado.

Con el lema “Liderazgo que transforma: de la Estrategia a la Acción”, el foro aborda la integración de la sostenibilidad en el sistema financiero desde distintas perspectivas como la política pública, la regulación y la innovación. Entre los temas destacados se encuentran la taxonomía Verde, los productos verdes, las inversiones forestales, la energía renovable, la economía circular y la inclusión financiera, entre otros ejes vinculados al desarrollo sostenible.

En representación de Bancop SA, el gerente integral de Riesgos y vicepresidente de la MFS, Diego Galeano, destacó el compromiso del banco con la innovación y la aplicación de tecnologías orientadas a una mayor inclusión financiera nacional, en línea con los principios de una banca sostenible que equilibre las dimensiones económica, ambiental y social.

Por su parte, el gerente de Planificación Estratégica e Innovación, Carlos Florentín, subrayó que la misión de la entidad bancaria siempre ha sido apoyar la inclusión financiera en el Paraguay, eliminando barreras y promoviendo servicios adecuados, accesibles y oportunos. “Apuntamos a que cada vez más personas puedan interoperar dentro del ecosistema del SIPAP, a través de la incorporación de socios de cooperativas y ahora también de las EMPES”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, para obtener más información sobre productos y promociones, los interesados pueden comunicarse al (021) 325 5000, visitar www.bancop.com.py o seguir las redes sociales de @bancoppy.