Banco Atlas lanzó nueva edición de campaña “Ahorro Duplicado”

Desde el 23 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2025, todas las nuevas cuentas de ahorros programados a plazos de 6 y 12 meses participarán automáticamente del sorteo que seleccionará a seis ganadores, quienes tendrán la oportunidad de duplicar el monto ahorrado.

La propuesta forma parte del producto ahorro programado de Banco Atlas, una opción segura, rentable y adaptada a las necesidades de cada cliente.

Con tasas preferenciales que llegan al 7% anual a 12 meses, este instrumento permite alcanzar metas personales y familiares de manera planificada.

El proceso de apertura es simple, rápido y 100% digital: los interesados pueden activar su ahorro desde la App Atlas o el Home Banking.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Quienes aún no sean clientes pueden abrir su cuenta desde su celular, descargando la aplicación desde Play Store, Apple Store o App Gallery.

“Con esta nueva edición de Ahorro Duplicado, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las personas en la construcción de su bienestar financiero, ofreciendo soluciones digitales simples, seguras y accesibles”, expresó Vanessa Gutiérrez, jefa de Marketing de Banco Atlas.

Por otro lado, el sorteo se realizará el 17 de diciembre de 2025. Además, las bases y condiciones pueden conocerse en el sitio web www.bancoatlas.com.py.

Con esta iniciativa, la entidad bancaria ratifica su compromiso con la educación financiera impulsando una cultura de ahorro que permite a sus clientes hacer crecer su dinero de forma práctica, segura y digital.