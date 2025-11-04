Paraguay: sede de Customer Experience & Innovation 2025

El congreso fue presentado como una plataforma estratégica de diálogo y colaboración entre los sectores público y privado, destinada a fortalecer la competitividad, impulsar la transformación digital y posicionar a Paraguay como un hub de innovación en Latinoamérica.

Las instituciones organizadoras destacaron que el evento busca fomentar el intercambio de buenas prácticas y generar sinergias entre empresas, startups y organismos que lideran la evolución del relacionamiento con los clientes.

El evento se hará los días 4, 5 y 6 de noviembre, en formato híbrido, presencial en el Centro de Eventos del Paseo La Galería y con transmisión digital, consolidando al país como epicentro regional del debate sobre el futuro del cliente y la innovación empresarial.

El encuentro reunirá a líderes empresariales, especialistas en tecnología, innovación y servicios BPO de toda Latinoamérica, con el propósito de rediseñar las estrategias de relación con los clientes y fortalecer la competitividad de las organizaciones.

Asimismo, busca potenciar la visibilidad de Paraguay como destino para la atracción de inversiones y oportunidades de negocio en el ámbito regional.

Los interesados en conocer más detalles pueden comunicarse al call center +595 21 616 0100, al WhatsApp (+595 985) 743 822, o a través del correo cxcongress@cfp.com.py y del sitio web www.cxcongress.com.py.