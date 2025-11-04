Un enlace íntimo entre cuerdas, papel y público con Berta Rojas

La destacada guitarrista paraguaya Berta Rojas compartió un ameno encuentro y sesión de firmas en la librería Books del Shopping Mariscal, donde presentó su obra maestra: La huella de las cuerdas.

Esta edición de lujo no es solo un álbum, ni únicamente un libro: es una experiencia híbrida que une música, historia e innovación tecnológica.

Esto lo convierte en un “libro-arte” que incluye un vinilo de 180 gramos y material interactivo mediante realidad aumentada.

Con este formato, Berta Rojas propone una exploración del universo de los instrumentos de cuerda en América Latina: su linaje, sus sonoridades y su repertorio emocional.

El libro contiene textos, fotografías, sonidos, y a través de una app, con la que apuntando la cámara, se accede a contenido audiovisual adicional.

El sábado, en la librería Books del Shopping Mariscal, los lectores y fans tuvieron la oportunidad de acercarse directamente a Berta Rojas, quien compartió diversas anécdotas de su carrera y de cómo fue armando La huella de las cuerdas.

Junto a ella estuvieron Vivianna Dioverti, CEO de Books SRL, y la diseñadora gráfica Celeste Prieto.

Books habilitó un canal de venta online especialmente diseñado para esta edición, en https://libreriabooks.com/bertarojas/. A través de este link, los lectores podrán acceder a fragmentos del libro, conocer materiales complementarios y adquirir el ejemplar dentro del territorio paraguayo y también desde cualquier lugar del mundo.

Los interesados pueden escribir al +595982020388 o visitar las redes de Books en Facebook e Instagram para gestionar la compra y el envío en www.instagram.com/books_paraguay.