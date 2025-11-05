Empresariales
05 de noviembre de 2025 - 07:23

El Cyber Day 2025 se puede aprovechar hasta hoy en Central Shop

Central Shop cuenta con un sistema de delivery en menos de 24 hs.
Central Shop cuenta con un sistema de delivery en menos de 24 hs.

Hasta hoy se pueden aprovechar los súper descuentos en Central Shop, que ofrece tecnología de última generación y lo mejor de todo: ¡entregas en menos de 24 horas!

Por ABC Color

Central Shop es una empresa 100% digital, con más de 12 años de trayectoria en el mercado paraguayo, y más de 300 colaboradores que hacen posible una experiencia de compra ágil, segura y confiable.

Durante el Cyber Day 2025, el cliente encontrará:

  • Tecnología y electrodomésticos
  • Artículos para el hogar
  • Herramientas y productos de uso diario
  • ¡Todo desde la comodidad de tu casa!

Su misión es clara: Simplificar la vida cotidiana de las personas a través de la tecnología, optimizando su tiempo mediante estructuras eficientes, innovadoras y sostenibles, con vocación de servicio y compromiso con la responsabilidad social.

Su visión es ser el proveedor digital más confiable del Paraguay, ofreciendo soluciones integrales para el hogar y facilitando una experiencia de compra ágil, segura y eficiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Por qué elegir Central Shop en este Cyber Day?

  • +12 años de experiencia en comercio electrónico
  • Plataforma rápida y fácil de usar
  • Atención cercana y personalizada
  • Compromiso con la innovación
  • ¡Entregas en menos de 24hs garantizadas!

Lo que define a Central Shop es una obsesión positiva por el tiempo de sus clientes, ofreciendo servicios:

  • Ágiles
  • Innovadores
  • Eficientes
  • Personalizados
  • Sencillos

Y sustentados en los siguientes principios:

✔️ Colaboración✔️ Agilidad empresarial✔️ Simplificación✔️ Excelencia✔️ Seguridad✔️ Simplicidad✔️ Vocación de servicio✔️ Innovación✔️ Mejora continua✔️ Amabilidad✔️ Eficiencia

Más info ingresando a www.centralshop.com.py para vivir el Cyber Day 2025 como nunca antes.

Código QR para ringresar a la web de Central Shop.
Código QR para ringresar a la web de Central Shop.

¡Las mejores ofertas del año te esperan! Comprá hoy y recibí mañana.