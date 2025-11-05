El Cyber Day 2025 se puede aprovechar hasta hoy en Central Shop

Central Shop es una empresa 100% digital, con más de 12 años de trayectoria en el mercado paraguayo, y más de 300 colaboradores que hacen posible una experiencia de compra ágil, segura y confiable.

Durante el Cyber Day 2025, el cliente encontrará:

Tecnología y electrodomésticos

Artículos para el hogar

Herramientas y productos de uso diario

¡Todo desde la comodidad de tu casa!

Su misión es clara: Simplificar la vida cotidiana de las personas a través de la tecnología, optimizando su tiempo mediante estructuras eficientes, innovadoras y sostenibles, con vocación de servicio y compromiso con la responsabilidad social.

Su visión es ser el proveedor digital más confiable del Paraguay, ofreciendo soluciones integrales para el hogar y facilitando una experiencia de compra ágil, segura y eficiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Por qué elegir Central Shop en este Cyber Day?

+12 años de experiencia en comercio electrónico

Plataforma rápida y fácil de usar

Atención cercana y personalizada

Compromiso con la innovación

¡Entregas en menos de 24hs garantizadas!

Lo que define a Central Shop es una obsesión positiva por el tiempo de sus clientes, ofreciendo servicios:

Ágiles

Innovadores

Eficientes

Personalizados

Sencillos

Y sustentados en los siguientes principios:

✔️ Colaboración✔️ Agilidad empresarial✔️ Simplificación✔️ Excelencia✔️ Seguridad✔️ Simplicidad✔️ Vocación de servicio✔️ Innovación✔️ Mejora continua✔️ Amabilidad✔️ Eficiencia

Más info ingresando a www.centralshop.com.py para vivir el Cyber Day 2025 como nunca antes.

¡Las mejores ofertas del año te esperan! Comprá hoy y recibí mañana.