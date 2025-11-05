El Cyber Day 2025 se puede aprovechar hasta hoy en Central Shop

Central Shop es una empresa 100% digital, con más de 12 años de trayectoria en el mercado paraguayo, y más de 300 colaboradores que hacen posible una experiencia de compra ágil, segura y confiable.
Durante el Cyber Day 2025, el cliente encontrará:
- Tecnología y electrodomésticos
- Artículos para el hogar
- Herramientas y productos de uso diario
- ¡Todo desde la comodidad de tu casa!
Su misión es clara: Simplificar la vida cotidiana de las personas a través de la tecnología, optimizando su tiempo mediante estructuras eficientes, innovadoras y sostenibles, con vocación de servicio y compromiso con la responsabilidad social.
Su visión es ser el proveedor digital más confiable del Paraguay, ofreciendo soluciones integrales para el hogar y facilitando una experiencia de compra ágil, segura y eficiente.
¿Por qué elegir Central Shop en este Cyber Day?
- +12 años de experiencia en comercio electrónico
- Plataforma rápida y fácil de usar
- Atención cercana y personalizada
- Compromiso con la innovación
- ¡Entregas en menos de 24hs garantizadas!
Lo que define a Central Shop es una obsesión positiva por el tiempo de sus clientes, ofreciendo servicios:
- Ágiles
- Innovadores
- Eficientes
- Personalizados
- Sencillos
Y sustentados en los siguientes principios:
✔️ Colaboración✔️ Agilidad empresarial✔️ Simplificación✔️ Excelencia✔️ Seguridad✔️ Simplicidad✔️ Vocación de servicio✔️ Innovación✔️ Mejora continua✔️ Amabilidad✔️ Eficiencia
Más info ingresando a www.centralshop.com.py para vivir el Cyber Day 2025 como nunca antes.
¡Las mejores ofertas del año te esperan! Comprá hoy y recibí mañana.