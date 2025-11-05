La creatividad paraguaya brilla en el mayor premio internacional a la efectividad publicitaria

Wild Fi Paraguay tuvo una destacada participación en la X edición de los Effie Latam 2025, al obtener un metal de Oro en la categoría Servicios de entrega a domicilio y un metal de plata en la categoría Directo al consumidor por la campaña Domicilios con descuentos, desarrollada junto la app de delivery de cervezas TaDa y la empresa líder del mercado cervecero, Cervepar, y junto a la productora audiovisual Renovatio Films.

La ceremonia se realizó el pasado jueves en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia, donde se reunió a representantes de las principales agencias y marcas de la región para celebrar la décima edición del certamen.

Los Effie Awards distinguen a las campañas que logran resultados comprobables en efectividad y estrategia, premiando aquellas ideas creativas y con impacto real en los negocios y en las personas.

La campaña premiada partió de una realidad local: seis de cada diez casas en Paraguay no tienen numeración visible, lo que dificulta las entregas rápidas de la app de delivery de cervezas TaDa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frente a esto, Wild Fi ideó una acción simple y efectiva: instalar números visibles en las viviendas, que además funcionan como códigos de descuento dentro de la aplicación.

Así, cada entrega ayudó a mejorar la logística y a fortalecer la relación entre la marca y los hogares paraguayos.

“Este reconocimiento tiene un valor enorme para la creatividad paraguaya, nos da mucho orgullo. Ganar en un certamen de este nivel demuestra que el talento y las ideas del país pueden competir de igual a igual en la región. Desde Wild Fi celebramos poder contribuir a ese crecimiento y seguir representando el potencial creativo de Paraguay en escenarios internacionales”, expresó Carlos Magnone, country manager de Wild Fi Paraguay.