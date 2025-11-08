Empresariales
08 de noviembre de 2025 - 01:00

Itaú habilita sus canales para recibir donaciones para Teletón

La corrida Itaú es para recaudar fondos para Teletón.
La corrida Itaú es para recaudar fondos para Teletón.GENTILEZA

Por décimo octavo año consecutivo, Banco Itaú se suma a la maratón de recaudación de Teletón que se realiza hoy, habilitando sus canales digitales y físicos para recibir aportes de la ciudadanía.

Por ABC Color

Estos recursos permiten el sostenimiento de servicios terapéuticos en los tres Centros de Rehabilitación Teletón a los que acuden más de 1.750 familias de los 17 departamentos del país.

Se puede donar a través de las App Itaú PY y Personal Bank: a través del botón de donación a Teletón en la pantalla principal.

En www.itau.com.py haciendo click en el banner de donación a Teletón.

También en los cajeros automáticos de la red Infonet, con la opción Teletón.

Llamando al (021) 617-1000 se pueden realizar donaciones a través de cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de crédito en cuotas sin intereses o con puntos de recompensa.

En la sucursal Itaú en el Centro de Convenciones Mariscal y en las sucursales Itaú del interior del país.

Estarán habilitadas las sucursales Santa Rita (08:00 a 18:00), Encarnación y Ciudad del Este (09:00 a 21:00) y Coronel Oviedo (10:00 a 20:00).

Los voluntarios de Itaú estarán cubriendo los principales cruces de semáforos de Asunción para recibir donaciones en alcancías y a través de códigos QR.

Todos los puestos Express en Supermercados Stock y Superseis estarán disponibles para recibir donaciones.

Adicionalmente a la habilitación de canales digitales y físicos, lo cual se hace posible gracias al trabajo de más de 760 colaboradores de Itaú que trabajan durante la maratón en diferentes funciones, Itaú realizará una corrida hoy a las 19:30 en el Parque Ñu Guasu.

Son 1.500 corredores anotados. El retiro de kits es hoy en el Shopping Mariscal, Bloque B, Nivel 1, de 10:00 a 13:00.