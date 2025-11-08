Itaú habilita sus canales para recibir donaciones para Teletón

Estos recursos permiten el sostenimiento de servicios terapéuticos en los tres Centros de Rehabilitación Teletón a los que acuden más de 1.750 familias de los 17 departamentos del país.

Se puede donar a través de las App Itaú PY y Personal Bank: a través del botón de donación a Teletón en la pantalla principal.

En www.itau.com.py haciendo click en el banner de donación a Teletón.

También en los cajeros automáticos de la red Infonet, con la opción Teletón.

Llamando al (021) 617-1000 se pueden realizar donaciones a través de cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de crédito en cuotas sin intereses o con puntos de recompensa.

En la sucursal Itaú en el Centro de Convenciones Mariscal y en las sucursales Itaú del interior del país.

Estarán habilitadas las sucursales Santa Rita (08:00 a 18:00), Encarnación y Ciudad del Este (09:00 a 21:00) y Coronel Oviedo (10:00 a 20:00).

Los voluntarios de Itaú estarán cubriendo los principales cruces de semáforos de Asunción para recibir donaciones en alcancías y a través de códigos QR.

Todos los puestos Express en Supermercados Stock y Superseis estarán disponibles para recibir donaciones.

Adicionalmente a la habilitación de canales digitales y físicos, lo cual se hace posible gracias al trabajo de más de 760 colaboradores de Itaú que trabajan durante la maratón en diferentes funciones, Itaú realizará una corrida hoy a las 19:30 en el Parque Ñu Guasu.

Son 1.500 corredores anotados. El retiro de kits es hoy en el Shopping Mariscal, Bloque B, Nivel 1, de 10:00 a 13:00.