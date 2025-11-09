Empresariales
09 de noviembre de 2025 - 22:22

Insignia Terra 01: Un nuevo concepto de vida llega a Luque

Inauguracion Insignia Terra. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 06-11-2025
Insignia Terra 01 se encuentra en la ciudad de Luque. SILVIO ROJAS

Invursa inauguró Insignia Terra 01, su más reciente proyecto inmobiliario en la ciudad de Luque, el cual combina diseño, comodidad y naturaleza. Con este nuevo proyecto, la desarrolladora reafirma la estrategia que la ha consolidado en el mercado paraguayo durante la última década: crear espacios pensando en quienes los habitarán.

Por ABC Color

Ubicado en la intersección de 26 de febrero y Leonismo Luqueño en la ciudad de Luque, Insignia Terra 01 está conformado por dos edificios de tres pisos. El espacio cuenta con amenities de lujo como dos gimnasios, cuatro quinchos, lavandería y un gran jardín central arbolado.

Además, el proyecto tiene 100 departamentos entre monoambientes, unidades de uno y dos dormitorios, con opciones de balcón o patio privado. Todas con cochera propia.

Inauguracion Insignia Terra. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 06-11-2025
Christian Daud, director de Invursa.

“Este proyecto está diseñado para optimizar cada metro cuadrado, garantizando funcionalidad sin renunciar a la calidad de vida o al diseño,” explicó Christian Daud, director de Invursa.

Insignia Terra 01 cuenta con una ubicación estratégica, conectando a sus residentes con puntos claves de la ciudad, ya que se encuentra a solamente 10 minutos del aeropuerto, la Conmebol, parques, shoppings y el centro corporativo de Aviadores del Chaco.

La inauguración coincide con el 10° aniversario de Invursa, una empresa paraguaya que desarrolla proyectos residenciales en todas sus etapas: desde el concepto y construcción hasta su venta y administración.

Inauguracion Insignia Terra. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 06-11-2025
Las habitaciones fueron diseñadas para optimizar espacio, sin perder comodidad y funcionalidad.

Con siete proyectos actualmente en construcción, y planes de financiación propia de hasta 10 años la empresa continúa consolidando su liderazgo en el mercado paraguayo.

Tras el éxito en ventas de Insignia Terra 01, el cual está vendido en su totalidad, ya está en marcha el proyecto Insignia Terra 02, una nueva oportunidad para quienes buscan invertir o iniciar una nueva etapa de vida en un proyecto respaldado por trayectoria y confianza.

Para obtener más información sobre los proyectos, los interesados pueden visitar la página web insigniapy.com, las redes sociales de @insignia.py o comunicarse al (0983) 206 474.