Insignia Terra 01: Un nuevo concepto de vida llega a Luque

Ubicado en la intersección de 26 de febrero y Leonismo Luqueño en la ciudad de Luque, Insignia Terra 01 está conformado por dos edificios de tres pisos. El espacio cuenta con amenities de lujo como dos gimnasios, cuatro quinchos, lavandería y un gran jardín central arbolado.

Además, el proyecto tiene 100 departamentos entre monoambientes, unidades de uno y dos dormitorios, con opciones de balcón o patio privado. Todas con cochera propia.

“Este proyecto está diseñado para optimizar cada metro cuadrado, garantizando funcionalidad sin renunciar a la calidad de vida o al diseño,” explicó Christian Daud, director de Invursa.

Insignia Terra 01 cuenta con una ubicación estratégica, conectando a sus residentes con puntos claves de la ciudad, ya que se encuentra a solamente 10 minutos del aeropuerto, la Conmebol, parques, shoppings y el centro corporativo de Aviadores del Chaco.

La inauguración coincide con el 10° aniversario de Invursa, una empresa paraguaya que desarrolla proyectos residenciales en todas sus etapas: desde el concepto y construcción hasta su venta y administración.

Con siete proyectos actualmente en construcción, y planes de financiación propia de hasta 10 años la empresa continúa consolidando su liderazgo en el mercado paraguayo.

Tras el éxito en ventas de Insignia Terra 01, el cual está vendido en su totalidad, ya está en marcha el proyecto Insignia Terra 02, una nueva oportunidad para quienes buscan invertir o iniciar una nueva etapa de vida en un proyecto respaldado por trayectoria y confianza.