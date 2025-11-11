Empresariales
11 de noviembre de 2025 - 01:00

El edificio corporativo más imponente de CDE

Fernando De Cevallos, presidente de Green Paraná.Arcenio Acuña Rojas

Con una inversión millonaria y una arquitectura desafiante, HUB.8 a minutos del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, se erigirá sobre la avenida Rafael Barret Km 8, frente al Hotel Dazzler y contiguo a Plaza City.

Por ABC Color

El proyecto contempla un edificio de 21 pisos y 200 oficinas premium, concebido como un ecosistema integral donde trabajo, bienestar y comunidad corporativa se integran en un solo espacio.

Diseñado por el arquitecto Mauro Remonato, HUB.8 combinará arquitectura contemporánea con funcionalidad de clase mundial. Contará con salas de reuniones con vista panorámica, jardines de expansión, espacios de coworking y terrazas gastronómicas. Además, ofrecerá centro fitness, sala de juegos, zona de relax y un coffee lab. “Nuestra intención es elevar la vara del desarrollo corporativo en Ciudad del Este. Que quien trabaje aquí lo haga con orgullo, sabiendo que está en el edificio que refleja el espíritu de una ciudad pujante con el estándar que solo se encontraría en grandes ciudades del mundo”, destacó Fernando De Cevallos, presidente de Green Paraná.