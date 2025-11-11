El edificio corporativo más imponente de CDE

El proyecto contempla un edificio de 21 pisos y 200 oficinas premium, concebido como un ecosistema integral donde trabajo, bienestar y comunidad corporativa se integran en un solo espacio.

Diseñado por el arquitecto Mauro Remonato, HUB.8 combinará arquitectura contemporánea con funcionalidad de clase mundial. Contará con salas de reuniones con vista panorámica, jardines de expansión, espacios de coworking y terrazas gastronómicas. Además, ofrecerá centro fitness, sala de juegos, zona de relax y un coffee lab. “Nuestra intención es elevar la vara del desarrollo corporativo en Ciudad del Este. Que quien trabaje aquí lo haga con orgullo, sabiendo que está en el edificio que refleja el espíritu de una ciudad pujante con el estándar que solo se encontraría en grandes ciudades del mundo”, destacó Fernando De Cevallos, presidente de Green Paraná.