Expo reunió a 60 marcas y captó inversión extranjera

El presidente de la Cámara, Gustavo Fariña, ofreció un panorama claro del crecimiento que ha experimentado la muestra desde su primera edición.

La Expo, que inició como una necesidad ante el aumento de empresas dedicadas al rubro, hoy es un encuentro imprescindible para desarrolladores, inversionistas y profesionales relacionados al mercado.

“Hace unos años atrás, como se iban sumando muchas empresas del rubro, decidimos hacer este evento para que las personas del rubro inmobiliario puedan mostrar lo que hacen y lo que ofrecen cada año”, recordó Fariña.

Y la apuesta rindió frutos. Este año, la participación fue “muy grande”, con charlas sobre inversiones, innovaciones en construcción y un ritmo comercial sorprendente.

En esta edición, la Expo reunió alrededor de 50 stands y 60 marcas, cifra que demuestra su alcance regional e internacional.

Fariña destacó que no solo participan empresas locales. “Vemos que no solamente son de Ciudad del Este y la región, sino también de la capital e incluso algunas marcas internacionales”, detalló.

“Hubo una empresa que vino de Miami, que está ofreciendo sus edificios en Miami Beach, sobre la playa. Y también hubo gente de Brasil, de Uruguay, de Argentina”, describió.

La importancia de reunir a todo el ecosistema del sector en Ciudad del Este se explica por el fenómeno de crecimiento sostenido que vive la zona hace al menos cinco años.

Hoy, los edificios no están pensados como viviendas familiares, sino como activos de inversión. “Las construcciones están hechas para personas que desean invertir en inmuebles, no es que hacen el edificio como para ir a vivir ahí, sino que es un nivel de inversión”, opinó.

Este impulso también ha atraído a desarrolladoras externas que ven en Alto Paraná una plaza con alta demanda.