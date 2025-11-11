Laboratorios Catedral celebra 120 años de compromiso y salud

Laboratorios Catedral conmemora 120 años de historia, un hito que refleja su evolución de una pequeña botica en el centro de Asunción a una de las principales industrias farmacéuticas del Paraguay.

A lo largo de más de un siglo, la compañía ha mantenido su compromiso con la salud, la investigación y la excelencia en cada uno de sus procesos.

Para su presidente, el Dr. Óscar Vicente Scavone, este aniversario simboliza el esfuerzo colectivo y la visión empresarial que guiaron a generaciones de colaboradores.

“Pasamos de vender productos importados a fabricar íntegramente nuestros medicamentos en el país. Ese crecimiento es fruto de una mentalidad productiva que honra el legado de nuestros fundadores”, destacó.

Con una planta de última generación en Acceso Norte, más de 1.300 colaboradores y una estrategia de expansión internacional, la empresa reafirma su liderazgo en el sector.

Su enfoque en innovación, tecnología y capacitación continua la posiciona como referente en calidad y eficiencia.

A lo largo de sus 120 años, la compañía ha demostrado que producir en Paraguay no solo es posible, sino también motivo de orgullo nacional.

Laboratorios Catedral continúa mirando al futuro con la misma misión que la vio nacer en 1905: proteger la salud de los paraguayos con responsabilidad e innovación.