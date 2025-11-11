Empresariales
Laboratorios Catedral celebra 120 años de compromiso y salud

Laboratorios Catedral cumple 120 años de compromiso con la salud de los paraguayos.
Con una trayectoria que supera el siglo, Laboratorios Catedral celebra su 120º aniversario reafirmando su liderazgo en la industria farmacéutica paraguaya. Desde sus orígenes como una botica familiar hasta su moderna planta industrial, la empresa sigue impulsando la innovación, la calidad y el desarrollo del país.

Laboratorios Catedral conmemora 120 años de historia, un hito que refleja su evolución de una pequeña botica en el centro de Asunción a una de las principales industrias farmacéuticas del Paraguay.

A lo largo de más de un siglo, la compañía ha mantenido su compromiso con la salud, la investigación y la excelencia en cada uno de sus procesos.

Dr. Óscar Vicente Scavone, presidente de Laboratorios Catedral.
Para su presidente, el Dr. Óscar Vicente Scavone, este aniversario simboliza el esfuerzo colectivo y la visión empresarial que guiaron a generaciones de colaboradores.

“Pasamos de vender productos importados a fabricar íntegramente nuestros medicamentos en el país. Ese crecimiento es fruto de una mentalidad productiva que honra el legado de nuestros fundadores”, destacó.

Con una planta de última generación en Acceso Norte, más de 1.300 colaboradores y una estrategia de expansión internacional, la empresa reafirma su liderazgo en el sector.

Su enfoque en innovación, tecnología y capacitación continua la posiciona como referente en calidad y eficiencia.

A lo largo de sus 120 años, la compañía ha demostrado que producir en Paraguay no solo es posible, sino también motivo de orgullo nacional.

Laboratorios Catedral continúa mirando al futuro con la misma misión que la vio nacer en 1905: proteger la salud de los paraguayos con responsabilidad e innovación.