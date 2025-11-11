Empresariales
Nasta brilla en el mayor festival de medios

Premio obtenido por Nasta en el Festival of Media Latam.GENTILEZA

Nasta vuelve a poner el nombre de Paraguay en el mayor festival de medios tras ganar en la categoría Mejor campaña integrada en el Festival of Media Latam (FOMLA), uno de los certámenes más influyentes de la industria de medios en la región.

Por ABC Color

El reconocimiento fue otorgado gracias a la campaña Art Daily, desarrollada junto a Fundación Itaú, Fundación Texo y el diario Última Hora.

“Ser ganadores en un certamen internacional es un honor que refleja el poder del trabajo colaborativo y de las ideas con propósito. Con Art Daily demostramos que, juntos, podemos expandir el arte y la cultura a nuevos espacios y audiencias. Nos inspira seguir impulsando la creatividad paraguaya hacia el mundo y lograr una sinergia única con nuestros partners”, expresó María Beatriz Aular, gerente general de Nasta.

Lo que habitualmente son fotografías periodísticas se convirtieron en un lienzo con obras de artistas paraguayos modernos y contemporáneos, seleccionadas para dialogar visualmente con las noticias del día.