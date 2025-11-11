Nextar obtiene tres galardones en los CX Innovation Awards

La compañía obtuvo el oro en la categoría Customer Experience, plata en Data Analytics y bronce en Estrategia Multicanal.

Los premios fueron entregados en el XV Customer Experience & Innovation Congress, organizado por Connection for People (CFP) y la Asociación Paraguaya de Centros de Contacto (APCC).

Del concurso participaron empresas de distintos sectores y la selección estuvo a cargo de un jurado internacional de México y Argentina.

Los reconocimientos fueron el resultado de un proceso integral de transformación que Nextar viene impulsando desde hace más de un año, enfocado en fortalecer la relación con sus clientes a través de la tecnología, los datos y una visión omnicanal de la experiencia. “Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso con la innovación, la gestión inteligente de los datos y la creación de experiencias que fortalezcan el vínculo con nuestros clientes. Es el resultado del esfuerzo de muchos equipos que comparten una misma visión: poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos”, dijeron.

Los CX Innovation Awards distinguen cada año a las empresas públicas y privadas que lideran proyectos de transformación orientados a mejorar la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa y la profesionalización del sector.

Desde el 2019, Nextar es la empresa licenciataria de Petrobras en Paraguay. La compañía se dedica a la distribución y comercialización de combustibles líquidos, lubricantes, gas licuado de petróleo y productos especiales.