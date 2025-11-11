TECH Universidad, la mayor universidad digital del mundo

El acceso a una educación de calidad se ha facilitado gracias a la versatilidad de las modalidades en línea y el empleo de herramientas tecnológicas digitalizadas acordes al estilo de vida de cada estudiante.

En este contexto, TECH Universidad se erige como la principal opción para la educación superior, destacándose como la mayor universidad digital del mundo.

Liderando el ranking mundial de instituciones educativas, TECH Universidad ofrece un extenso catálogo académico que comprende más de 14.000 títulos universitarios disponibles en once idiomas distintos.

Sus programas abarcan diversas disciplinas y facultades como Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Diseño, Ingeniería, Derecho, Economía, Marketing, Empresa, Idiomas, Comunicación, Educación, Artes y Humanidades.

Un catálogo académico de referencia internacional que destaca no solo por la metodología de estudio, sino por un claustro de más de 6.000 docentes de envergadura mundial.

Los programas son impartidos por catedráticos, investigadores, profesionales de los 5 mayores hospitales del mundo y altos directivos de multinacionales entre los que destacan Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics, Magda Romanska, investigadora principal de MetaLAB de Harvard, Ignacio Wistuba, presidente del departamento de patología molecular traslacional del MD Anderson Cáncer Center, o D.W Pine, director creativo de la revista TIME, entre muchos otros.

Esta apuesta por un claustro docente internacional de alto nivel ha valido a TECH Universidad para ganarse el apelativo del “Harvard online”.

Además, esta universidad se enfoca en ofrecer una educación de primera categoría, proporcionando programas como licenciaturas, maestrías oficiales, maestrías propias, grand masters, expertos universitarios, cursos y diplomados.

Todo ello para ofrecer a los estudiantes la mejor experiencia de aprendizaje y mantenerlos actualizados con los avances pertinentes a cada área del conocimiento.

Gracias a esta apuesta rigurosa por la adaptación al entorno laboral, y según datos de la consultora KPMG, el 99% de los alumnos de TECH consigue un empleo cualificado antes del primer año de egreso.

Este enfoque basado en la educación de calidad le ha valido a TECH no solo para ser distinguida por FORBES como la “mejor universidad online del mundo”, sino también para ser galardonada con la insignia Google Partner Premier, distinción que pone en valor la apuesta de esta universidad por un entorno digital de altísima calidad.

Por otro lado, esta búsqueda continua por la alta calidad académica no ha pasado por alto ante los más de 500.000 egresados de esta universidad. De hecho, y tras más de 4.000 valoraciones, TECH ha conseguido un 4,9 sobre 5 de puntuación en la rigurosa web de reseñas Trustpilot, famosa por comprobar la veracidad de cada una de las opiniones vertidas.

TECH, la “Harvard online”, cuenta con el mejor Claustro docente Internacional

TECH Universidad ha diseñado su propio modelo de aprendizaje denominado Relearning que consiste en un sistema de pedagógico 100% online basado en la repetición.

Además, es la primera universidad online que lo combina con el disruptivo Método del Caso, incorporando este material con otros recursos didácticos, como simulaciones online, apuntes técnicos, o auténticos casos empresariales.

Los programas y el proceso de aprendizaje están diseñados con material escogido por profesores cualificados y expertos, para ofrecer una enseñanza de calidad.

Los resultados se reflejan en un formato interactivo multimedia que permite comprender los conceptos y la información de forma más rápida, eficaz y que perdure más tiempo en la memoria.

El método de reaprendizaje se centra en proporcionar una experiencia de estudio basada en la repetición guiada que permite a los alumnos practicar las nuevas habilidades a través del material multimedia didáctico especial.

Los contenidos están especializados en perfeccionar el proceso de enseñanza y el tiempo que los alumnos dedican a aprender, lo que ayudará a superar la Curva del Olvido estudiada por el psicólogo Hermann Ebbinghaus.

Con esto, TECH quiere democratizar el acceso a la educación de alta calidad para mejorar las habilidades de los estudiantes, actualizarse sobre sus campos profesionales y potenciar sus conocimientos a través del método especial que brindan en cada programa.

TECH, universidad líder en empleabilidad con un 99%

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años.

Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo.

Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD. Anderson) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.