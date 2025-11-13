Empresariales
13 de noviembre de 2025 - 14:49

Coca-Cola Paresa y Sonidos de Ñemby continúan recuperando la Plaza 15 de Mayo con arte y conciencia ambiental

Voluntarios de Coca-Cola Paresa se unieron a la Orquesta de Cámara Ñemby y la Comisión Pro-Plaza 15 de Mayo, para limpiar la plaza del barrio Vista Alegre, en Ñemby.
Voluntarios de Coca-Cola Paresa se unieron a la Orquesta de Cámara Ñemby y la Comisión Pro-Plaza 15 de Mayo, para limpiar la plaza del barrio Vista Alegre, en Ñemby.Gustavo Machado

La Orquesta de Cámara Ñemby, miembro de la Red de Escuelas de Sonidos de la Tierra, junto a Coca-Cola Paresa y la Comisión Pro-Plaza 15 de Mayo, realizaron el pasado sábado 8 de noviembre una nueva jornada comunitaria de recuperación y sensibilización ambiental en esta plaza del barrio Vista Alegre, en Ñemby.

Por ABC Color

La actividad forma parte del Proyecto H2O Sonidos de Ñemby, una iniciativa que promueve el cuidado del agua, la gestión responsable de los residuos y la recuperación de espacios públicos a través de la música y la acción colectiva.

En esta edición, se sumaron nuevas propuestas artísticas y educativas, como la colocación de carteles informativos sobre buenas prácticas ambientales y la pintura colaborativa de un mural de sensibilización, realizado por jóvenes de la comunidad y estudiantes de la escuela de música.

Coca-Cola Paresa impulsa la promoción de buenas prácticas de gestión sostenible de residuos sólidos en instituciones educativas de Ñemby.
Coca-Cola Paresa impulsa la promoción de buenas prácticas de gestión sostenible de residuos sólidos en instituciones educativas de Ñemby.

Durante la jornada, vecinos, integrantes de la Orquesta de Cámara, la Comisión Pro-Plaza y voluntarios de Coca-Cola Paresa trabajaron en una minga ambiental para mantener libre de residuos los sectores recuperados en años anteriores, reforzando el compromiso con un entorno más limpio y saludable.

H2O Sonidos de Ñemby

La Orquesta de Cámara de Ñemby (creada en 2005) lleva como consigna principal desde 2014, la protección de la cuenca hídrica del arroyo Pa’i Ñu, dentro de la campaña ambiental de Sonidos de la Tierra llamada #SomosH2O, que nuclea a todas las acciones que realizan puntualmente las distintas escuelas de música en todo Paraguay para cuidar el ambiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2018, Coca-Cola Paresa se suma como aliado de la escuela para amplificar el compromiso con el cuidado del agua, e impulsar la promoción de buenas prácticas de gestión sostenible de residuos sólidos en instituciones educativas de Ñemby.

En 2023, gracias al trabajo coordinado entre diez escuelas y colegios de Ñemby, se logró capacitar a 260 estudiantes para la recolección exitosa de 5.425 Kg de residuos reciclables.
En 2023, gracias al trabajo coordinado entre diez escuelas y colegios de Ñemby, se logró capacitar a 260 estudiantes para la recolección exitosa de 5.425 Kg de residuos reciclables.

Solo en 2023, gracias al trabajo coordinado diez escuelas y colegios de la ciudad, se logró capacitar a 260 estudiantes para la recolección exitosa de 5.425 Kg de residuos reciclables que a su vez propició el ahorro de más de 212.986 L de agua.