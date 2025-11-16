CAHPSA celebra 74 años impulsando la industria nacional

CAHPSA celebra 74 años de presencia en el mercado paraguayo, consolidándose como una de las empresas más influyentes en la industria de alimentos y productos de higiene. Su evolución a lo largo de más de siete décadas refleja una estrategia sostenida de innovación, compromiso con la calidad y fortalecimiento de la producción nacional.

Para Nicolás Bleier, presidente de la compañía, este aniversario representa “la fuerza de una empresa que forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos”. Destaca que CAHPSA atraviesa una etapa de modernización, con marcas renovadas, una estructura más sólida y una visión de futuro que apuesta por el desarrollo del país.

El crecimiento sostenido de la firma se apoya en un modelo que fomenta la integración con todos los actores de la cadena productiva. Desde sus inicios, la empresa ha trabajado junto a productores, agricultores y aliados estratégicos para impulsar el valor local y la generación de empleo. Según Bleier, el compromiso es claro: “fortalecer la industria paraguaya y generar oportunidades para todos los que forman parte de la cadena productiva”.

Asimismo, la compañía invierte de forma constante en tecnología, modernización de procesos y optimización de recursos para alcanzar mayores niveles de eficiencia y sostenibilidad. Esta visión integral se traduce en procesos más ágiles, operaciones más limpias y una apuesta por estándares internacionales de calidad. “La innovación está en el centro de nuestra estrategia”, remarcan desde la presidencia.

En el ámbito operativo, el gerente general, Pablo Artaza, subraya el desafío de mantener la eficiencia en diversas líneas de negocio, que abarcan desde alimentos hasta productos de limpieza. Para ello, la logística juega un papel fundamental, con una red combinada de distribución propia y aliados estratégicos que permite llegar con agilidad a todo el país. Cada proceso está alineado bajo una misma visión estratégica, garantizando coherencia de marca y disponibilidad en el mercado.

La calidad, por su parte, es un eje transversal en toda la cadena productiva. Con un laboratorio técnico interno, la empresa audita constantemente la seguridad y estabilidad de sus productos. “Cada etapa está sujeta a estrictos controles bajo normas nacionales e internacionales”, señaló Artaza, destacando la importancia de mantener estándares de excelencia en cada categoría.

La sostenibilidad también ocupa un lugar central en la agenda corporativa. La empresa avanza en iniciativas de reciclaje, optimización del uso de recursos y colaboración con comunidades locales, integrando criterios sociales y ambientales en su gestión. A esto se suma una fuerte apuesta por la capacitación del talento humano, promoviendo el liderazgo interno y el aprendizaje continuo.

En materia de marcas, la gerente de marketing, Stephanie Brosutti, destaca el desarrollo de un portafolio que combina tradición, innovación y cercanía con el consumidor paraguayo. Por estos motivos, CAHPSA impulsa campañas humanas, envases funcionales y estrategias digitales que fortalecen el vínculo emocional con el público.

Para la compañía, este aniversario simboliza madurez, visión de futuro y compromiso con la industria nacional. Bleier resume el espíritu de la celebración con un mensaje dirigido a todos los que acompañaron el recorrido: “CAHPSA seguirá creciendo, invirtiendo y apostando por el Paraguay”.