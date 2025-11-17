Crecer con valores y visión de nación

Con 25 años de trayectoria, el grupo es un referente indiscutible de calidad, innovación y compromiso con el desarrollo social y económico del país.

Su enfoque se basa en la diversidad de productos, la generación de más de 1.900 empleos dignos y un fuerte impulso a la educación y la sostenibilidad.

El grupo integra a Hilagro, producción, comercialización y distribución de alimentos; Transagro, soluciones agrícolas para el cultivo; CEDEC, desarrollo de proyectos sociales; Alimentec, su fábrica de pastas frescas; Consultagro, servicios profesionales; Probal, nutrición animal; Agromaní, acopio y exportación de maní, así como Importadora Alemana, importación y distribución de insumos agrícolas.

Christian Gossen, presidente del Grupo Hilagro, expresó que esta distinción representa mucho más que un premio corporativo.

La clave del éxito, según Gossen, reside en el trabajo en equipo y una misión que va más allá de la rentabilidad. “Hilagro no nació con el único propósito de generar riquezas para los inversionistas. Más allá de ser una empresa referencial del rubro, buscamos retribuir parte de las bendiciones recibidas de nuestro Creador a la sociedad que nos rodea”, dijo.

El presidente destacó la educación con principios cristianos como un pilar fundamental para construir una sociedad sólida. “Esta distinción está dedicada a nuestros colaboradores, líderes, proveedores, clientes que confían en los proyectos del grupo y a los accionistas que acompañan cada paso de nuestro crecimiento”, señaló.

El reconocimiento llega en un momento especial. “Hilagro celebra 25 años de trayectoria, un cuarto de siglo de compromiso con la excelencia, la innovación y el desarrollo del país”, indicó. Al hablar de los principales logros de la compañía, Gossen priorizó el elemento humano, al cual considera el capital fundamental del grupo. “Hemos logrado consolidar un equipo humano excepcional, personas que nos apoyan, inspiran y acompañan en este camino de los 25 años”.

“En Hilagro repetimos el argumento: Nadie es más importante que el prójimo, nos necesitamos el uno al otro”, enfatizó.

El grupo tiene una clara meta. “Queremos transmitir internamente más fuerte nuestra fe en Dios y nuestro compromiso con nuestros valores, que nos pueden llevar a acercarnos más a la excelencia. Es importante el bienestar de nuestro equipo y con esto nos podemos proyectar cada vez más firmes al futuro, con nuevos proyectos y crecimiento sostenido, que a su vez generarán más fuentes de trabajo para nuestro país”, finalizó.