Innovar desde Paraguay para el mundo

El premio destaca su apuesta constante por el desarrollo de productos innovadores y la integración de tecnologías emergentes —como inteligencia artificial y business intelligence— para los sectores corporativo y educativo.

Durante la gala conversamos con Juan Martín Cazenave, directivo de la firma Softshop, quien celebró emocionado este logro.

“Realmente es un honor para nosotros como empresa, como institución y como personas que una institución como ADEC te reconozca, es muy gratificante”, declaró.

El rubro tecnológico es uno de los más competitivos y cambiantes del país y del mundo. En ese contexto, Softshop ha logrado no solo mantenerse vigente, sino posicionarse como un referente regional.

Cazenave explica que la innovación en tecnología es una carrera diaria. “Estar a la vanguardia es algo realmente muy desafiante y muy complejo”, aseguró.

La empresa celebra 35 años, un recorrido que comenzó con la comercialización de servidores IBM, cuando las primeras máquinas empezaban a ingresar a las empresas paraguayas.

Con el tiempo, la empresa incorporó más marcas tecnológicas como Veeam, VMWare, Red Hat, entre otras, diversificando de esa manera su portafolio y ampliando su impacto en el sector.

Uno de los pasos más audaces de Softshop fue su ingreso al universo de la inteligencia artificial hace cinco años. Hoy la empresa ya cuenta con productos propios basados en IA, diseñados para áreas como medicina, sector forestal, agro y más.

“Tenemos varios productos propios en el mercado, con inteligencia artificial”, detalla Cazenave, pero el hito más llamativo —y una de las razones por las que Softshop fue distinguida— es su incursión en la fabricación de Chromebooks, con licencia de Google; un logro histórico para la industria tecnológica paraguaya.

“Google nos dio la licencia para fabricar las Chromebooks con marca propia”, relata.

“Google vio una estrategia muy clara de nuestra parte; hizo una apuesta en Softshop y hoy nos está abriendo un montón de puertas para que una empresa paraguaya pueda no solamente diseñar un producto, sino ir a competir a mercados gigantescos y superdesarrollados”, valora el directivo de la empresa.