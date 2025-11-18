Arístida Genez Alcaraz, la médium paraguaya que conquista con su don y su mensaje de fe, prepara un encuentro en el Hotel Guaraní

Su espectáculo Arístida conectando almas, donde canaliza mensajes del más allá y realiza armonizaciones energéticas en vivo, ha recorrido Paraguay, Argentina, Uruguay y México, conmocionando a multitudes con experiencias espirituales cargadas de emoción.

Su impacto fue reconocido en 2025 con el Premio Estrella de Mar, uno de los galardones más importantes del espectáculo en la región.

Arístida, quien reside en Argentina, estará en nuestro país para presentar este sábado 22 de noviembre una nueva edición de Arístida conectando almas, un espectáculo en vivo en el que transmitirá mensajes de seres queridos, realizará armonizaciones energéticas y compartirá experiencias que buscan generar paz, esperanza y transformación espiritual.

El encuentro será a las 18:00, en el Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las entradas están disponibles en Passline o al WhatsApp +595994902845.

Una voz espiritual convertida en fenómeno digital

Además del escenario, Arístida se consolidó como una verdadera fuerza en redes sociales.

Con más de 520.000 seguidores en Instagram (@lamistica), TikTok (@aristidalamistica) y en su canal de YouTube La Mística Stream Arístida, se posicionó como un fenómeno viral gracias a sus predicciones precisas, mensajes de fe y transmisiones en vivo que movilizan a miles de personas en toda Latinoamérica.

Su presencia digital no solo entretiene: acompaña. A través de sesiones breves y mensajes cargados de espiritualidad, Arístida ha creado una comunidad que la sigue fielmente y encuentra en su contenido un espacio de calma, orientación y conexión espiritual.

La Mística Stream: cuando tres voces se unen para iluminar historias

Arístida también lidera su exitoso programa de streaming La Mística Stream, una propuesta original donde tres miradas se complementan:

✨ Arístida , médium y sanadora, conectando mensajes de luz y energía.

🎤 Mona , una comunicadora cálida y cercana, que guía cada historia con humanidad.

📝 Ana Laura Román, periodista con una mirada crítica y sensible, aportando claridad, análisis y contexto.

El resultado es un espacio íntimo y transformador, donde se mezcla espiritualidad, conversación y experiencias reales.

El programa se ha convertido en un lugar de encuentro para miles de personas que buscan respuestas, fe y compañía en tiempos de incertidumbre.

Además de sus shows y programas, Arístida ofrece sesiones privadas, tanto presenciales como online, donde acompaña a personas desde la fe, la energía y el amor.

Su enfoque integral —que combina espiritualidad, intuición y comunicación afectiva— la convierte en una de las referentes espirituales más destacadas del momento.