Ecógrafos Vet Paraguay, líder en soluciones y equipo veterinario

Durante la reciente Expo Vet, Ecógrafos Vet Paraguay reafirmó su liderazgo en tecnología veterinaria al mostrar un portafolio completo de equipos y soluciones diseñadas para optimizar la atención de pacientes animales y facilitar la labor de los profesionales.

La empresa, representante exclusiva de Mindray Animal Medical en el país, se ha consolidado como un aliado estratégico del sector veterinario, combinando productos innovadores, soporte técnico y asesoramiento especializado.

Patricia Guimaraes, representante de Ecógrafos Vet Paraguay, explicó que la compañía cuenta con 14 años de trayectoria en diagnóstico por imágenes y cinco años en monitorización de pacientes,ofreciendo ecógrafos, rayos X; monitores multiparamétricos, anestesia, endoscopios, luces quirúrgicas, ventiladores y desfibriladores.

“Nos distingue que nuestros asesores son veterinarios, hablamos el mismo idioma que nuestros clientes y entendemos las necesidades específicas de cada profesional, desde ecografistas independientes hasta hospitales veterinarios”, destacó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El enfoque de Ecógrafos Vet Paraguay está en la atención integral: no solo ofrecen equipos diseñados exclusivamente para uso veterinario, sino también un sistema de apoyo único. En caso de fallas o mantenimiento de algún ecógrafo, la empresa presta uno alternativo para garantizar que los profesionales puedan continuar atendiendo a sus pacientes sin interrupciones.

Este servicio, sumado a la disponibilidad de repuestos y soporte técnico con ingenieros certificados, asegura confiabilidad y continuidad en el trabajo diario.

Durante Expo Vet, los asistentes pudieron experimentar de cerca los equipos, recibir capacitaciones y conocer cómo la empresa integra innovación y seguridad en cada producto, incluyendo ultrasonidos portatiles para uso de campo y clínica, monitores multiparamétricos y soluciones de anestesia que priorizan la seguridad del profesional y del paciente.

Ecógrafos Vet Paraguay también proyecta ampliar su portafolio con una tercera línea de productos en 2026, manteniendo su compromiso de ofrecer tecnología de punta y soluciones efectivas para veterinarios en todo Paraguay.

Con esta propuesta, la compañía reafirma su rol como referente en el sector veterinario, acercando tecnología especializada, atención personalizada y respaldo constante a quienes cuidan del bienestar de los animales, desde mascotas hasta ganado y animales no convencionales.