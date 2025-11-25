Porsche Service Clinic mostró excelencia y novedades únicas

Durante la jornada el equipo de Servicios realizó una revisión completa de ocho puntos, guiando a los asistentes paso a paso por los procesos que distinguen al servicio posventa de Porsche.

La clínica de servicios se desarrolló bajo su formato característico: una inspección conjunta entre el cliente y un técnico certificado, lo que permite observar de primera mano la excelencia y transparencia con la que se evalúa el estado de cada componente del vehículo.

El propósito de este encuentro es reforzar la importancia del mantenimiento preventivo y demostrar, de forma práctica, el valor de acudir a especialistas capacitados en la marca.

Además de la revisión técnica, el evento también presentó las últimas novedades de Porsche Lifestyle, una línea que combina elegancia y funcionalidad con productos exclusivos, como remeras, gorras, termos, tazas, bolsos, carteras, lentes y artículos de oficina.

Los asistentes pudieron conocer de cerca estas piezas originales, pensadas para acompañar el estilo de vida de los entusiastas de la marca.

En paralelo se exhibieron actualizaciones de la gama Porsche Tequipment, entre ellas opciones en llantas, alfombras y accesorios diseñados para personalizar y optimizar cada modelo sin comprometer su rendimiento ni su identidad.

Este segmento cobra relevancia al promover el uso de repuestos y componentes originales, además de incentivar la obtención de garantías extendidas, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa.