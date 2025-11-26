De Paraguay a Disney: Estudiantes de la USIL se preparan para una pasantía internacional

El programa ofrece una experiencia que combina aprendizaje académico y profesional con inmersión cultural. Los estudiantes trabajan en diversas áreas de Disney, adquiriendo experiencia práctica en uno de los entornos laborales más reconocidos del mundo. Además de poder disfrutar los parques y explorar todo lo que ofrece el complejo, mientras conectan con personas de distintos países y culturas, lo que enriquece aún más su experiencia personal y profesional.

El pasado viernes 21, en la sede de la USIL, los 11 jóvenes participaron de la última reunión de inducción e indicaciones previo al viaje. La directora Ejecutiva, Raquel Hellmann, estuvo presente guiando a los estudiantes y también comentando experiencias de otros exalumnos de la universidad que ya formaron parte del exitoso programa.

El proceso

Ser parte del programa implica un proceso de selección riguroso que asegura la preparación integral de los participantes. Este inicia con la inscripción, seguida de exámenes escritos y orales de inglés, donde se evalúa el nivel de competencia lingüística, recomendado de intermedio en adelante.

Previo a los exámenes, los estudiantes reciben asesoramiento especializado para garantizar su éxito. Posteriormente, se realiza una evaluación psicológica y una entrevista con el reclutador de Disney, en la que se analiza la experiencia previa, la personalidad del candidato y sus preferencias, para determinar en qué área del resort se desempeñará mejor.

Experiencia de los participantes

Giovanna Quevedo, exparticipante del programa 2024-2025, compartió su experiencia.“Lo que más valoré desde el principio fue la experiencia de poder trabajar en Disney. Mi foco no fue en cuánto dinero podía ganar, sino en la experiencia que fue genial desde el primer momento”, relató.

Giovanna destacó la atención y acompañamiento constante sobre todo en las primeras semanas, puesto que existen procesos de inducción para conocer a profundidad uno de los parques de atracciones más importantes del mundo, sus objetivos, su misión, entre otros, sumado a un entrenamiento enfocado en preparar a los estudiantes para desenvolverse en el resort.

Durante los tres meses, los estudiantes interactúan con personas de todo el mundo, lo que permite un aprendizaje intercultural significativo. Giovanna recordó su experiencia en Magic Kingdom: “Trabajar allí me permitió conocer a gente de todos los países, hablar diferentes idiomas y aprender la cultura de otros, lo que enriquece mucho la experiencia. Al final, volvés con una mentalidad diferente, más abierta y con un gran crecimiento personal y profesional,” concluyó Giovanna.

Educación internacional

El programa, se integra al Grado Americano de la USIL, que combina educación paraguaya con certificación internacional. Los estudiantes tienen la posibilidad de obtener una doble titulación: el Bachelor of Arts Degree otorgado por San Ignacio University en Miami y la Licenciatura de USIL Paraguay, todo en un período de cinco años con una malla curricular bilingüe. Esta propuesta educativa permite a los jóvenes acceder a experiencias internacionales, competencias profesionales globales y preparación académica de alto nivel.

Desde su implementación en 2017, el programa de intercambio ha permitido que numerosos estudiantes de la USIL trabajen en diferentes áreas del Walt Disney World Resort, adquiriendo habilidades prácticas y viviendo una experiencia multicultural que complementa su formación académica.

Con iniciativas como esta, la USIL reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo la educación de calidad, la experiencia internacional y el desarrollo de líderes capaces de destacarse en contextos globales y multiculturales.