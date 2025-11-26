delSol Shopping encendió la Navidad con un show sin precedentes

delSol Shopping y Lifestyle inauguró su temporada navideña con un encendido de luces que marcó un nuevo estándar para los eventos de fin de año en Asunción. La propuesta reunió a cientos de visitantes en la explanada central del centro comercial, donde se ofreció un show integral especialmente diseñado para esta edición.

La jornada presentó una banda creada exclusivamente para el evento, aportando un diferencial artístico que reforzó el posicionamiento del shopping como generador de experiencias innovadoras. La llegada de Papá Noel y un espectáculo de fuegos artificiales coronaron una noche que combinó entretenimiento, puesta en escena y alto impacto visual.

El encendido de luces forma parte de la estrategia de delSol para consolidarse como un referente en lifestyle y retail en el país, apostando por eventos que incrementan el flujo de visitantes y fortalecen la relación emocional con los consumidores.

En línea con este objetivo, el centro comercial anunció un próximo fin de semana de descuentos especiales, el Black Shopping Weekend, evento orientado a dinamizar el movimiento comercial previo a las fiestas y potenciar el rendimiento de las marcas instaladas.

Con esta propuesta, el centro comercial reafirma su liderazgo en el sector y anticipa una temporada navideña marcada por la innovación, el consumo responsable y la búsqueda de experiencias memorables para toda la familia.