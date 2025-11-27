Bolt Emprende premia diez proyectos con dinero y mentoría

En el marco del quinto aniversario de Bolt en Paraguay, la compañía consolidó un modelo de apoyo integral para transformar ideas en negocios sostenibles.

Con foco en el progreso económico de los socios conductores, Bolt articuló una experiencia que integró formación, mentoría y acompañamiento técnico —en alianza con Koga, organización paraguaya especializada en innovación y formación emprendedora— y se posicionó como una propuesta sin precedentes para la comunidad local.

La plataforma brindó herramientas prácticas y soporte experto para que los participantes transformaran su talento en resultados medibles.

El programa se desarrolló en etapas conectadas: inicialmente se presentaron más de 1.200 personas, de las cuales 120 participantes cursaron una academia de 8 semanas (modelo de negocio, clientes, finanzas, marketing y ventas); 30 semifinalistas pasaron a un bootcamp de aceleración con talleres especializados y mentorías personalizadas; y 20 finalistas llegaron al pitch con coaching para presentar ante un jurado multisectorial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al cierre de la ceremonia se proclamaron los 10 ganadores.

Como parte del reconocimiento, cada proyecto ganador recibió US$ 2.200 y 6 semanas de mentoría para acelerar su ejecución, fortalecer el modelo y asegurar los próximos hitos, con acompañamiento del equipo de Koga.

“Con Bolt Emprende quisimos demostrar que detrás de cada viaje hay talento, creatividad y potencial para construir algo propio. Este programa es una extensión natural de lo que representa Bolt: una plataforma de oportunidades”, señaló Fernando Berzosa, country manager de Bolt Paraguay.