Paraguay cerró con éxito Jóvenes Conectados 2025

En su primera edición, Jóvenes Conectados llegó a 728 instituciones educativas, involucrando a más de 21.000 estudiantes del Bachillerato Científico y a más de 1.100 docentes.

A través de la plataforma global Coursera, los jóvenes accedieron gratuitamente a más de 5.400 cursos en áreas clave como programación, inteligencia artificial, ciberseguridad, gestión de proyectos, marketing digital y más.

Entre los componentes principales del programa se destacó el Tour del Futuro, mediante el cual más de 200 estudiantes visitaron empresas adheridas para conocer de cerca el mundo laboral.

En representación del sector privado, el director general de Tigo, Roberto Laratro, expresó que “para Tigo es un honor acompañar un programa que impulsa habilidades tecnológicas y crea puentes hacia el empleo del futuro.

