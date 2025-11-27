Empresariales
Yacht & Golf Club Paraguayo celebró la lealtad de sus aliados en la semana global de agradecimiento al cliente de Marriott

El Yacht & Golf Club Paraguayo celebró el Global Customer Appreciation Week 2025 con una exclusiva recepción en el Restaurante Tatakua.
El Yacht & Golf Club Paraguayo, a Tribute Portfolio, fue el anfitrión de una exclusiva recepción en el marco de la edición 2025 del Global Customer Appreciation Week (GCAW) de Marriott International, un evento tradicional que rinde homenaje a sus clientes corporativos y aliados estratégicos a nivel mundial.

El encuentro, realizado el miércoles último, fue en el reconocido Restaurante Tatakua, el renovado espacio gastronómico del primer resort de Marriott en Paraguay.

Reconocimiento a la lealtad corporativa

El principal objetivo de esta actividad es reconocer la lealtad y agradecer personalmente a las empresas, proveedores y clientes que son una parte esencial de la historia y el éxito continuo de la cadena Marriott.

Los asistentes disfrutaron de un hermoso atardecer a orillas del río Paraguay.
La recepción reunió a destacados clientes corporativos y aliados estratégicos del sector, ofreciendo un ambiente ameno y una oportunidad de networking en un entorno exclusivo.

“El Global Customer Appreciation Week es una ocasión invaluable para estrechar lazos y expresar nuestra gratitud a quienes confían en la marca Marriott Bonvoy y en la experiencia única que ofrece el Yacht & Golf Club Paraguayo, a Tribute Portfolio. Su lealtad es la base de nuestra historia”, comentó Juan Sánchez, gerente general del Yacht & Golf Club Paraguayo.

Ana Cafferata y Juan Sánchez, gerente general del Yacht & Golf Club Paraguayo, a Tribute Portfolio, resaltaron la confianza de los clientes como pilar fundamental del crecimiento del resort.
Gastronomía y entorno exclusivo

El evento transcurrió en el Restaurante Tatakua del Yacht & Golf Club Paraguayo, a Tribute Portfolio.

Los asistentes pudieron disfrutar de la variada propuesta gastronómica que caracteriza a este renovado espacio, así como de la calidad y el servicio que distinguen a la propiedad.

El renovado Tatakua fue el escenario ideal para presentar la oferta gastronómica que distingue al primer resort Marriott del país.
La experiencia culinaria abarcó lo mejor de los cuatro puntos gastronómicos del resort: Tatakua, Aguapé, Mr. Ray y Court Central, ofreciendo una selección que refleja la diversidad, el sabor y la excelencia que definen al hotel.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia culinaria que reunió lo mejor de Tatakua, Aguapé, Mr. Ray y Court Central.
La celebración refuerza el compromiso del Yacht & Golf Club Paraguayo, a Tribute Portfolio, con la excelencia en el servicio y su posición como un destino clave para eventos corporativos y experiencias de alta calidad en el país.