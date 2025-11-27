Yacht & Golf Club Paraguayo celebró la lealtad de sus aliados en la semana global de agradecimiento al cliente de Marriott

El encuentro, realizado el miércoles último, fue en el reconocido Restaurante Tatakua, el renovado espacio gastronómico del primer resort de Marriott en Paraguay.

Reconocimiento a la lealtad corporativa

El principal objetivo de esta actividad es reconocer la lealtad y agradecer personalmente a las empresas, proveedores y clientes que son una parte esencial de la historia y el éxito continuo de la cadena Marriott.

La recepción reunió a destacados clientes corporativos y aliados estratégicos del sector, ofreciendo un ambiente ameno y una oportunidad de networking en un entorno exclusivo.

“El Global Customer Appreciation Week es una ocasión invaluable para estrechar lazos y expresar nuestra gratitud a quienes confían en la marca Marriott Bonvoy y en la experiencia única que ofrece el Yacht & Golf Club Paraguayo, a Tribute Portfolio. Su lealtad es la base de nuestra historia”, comentó Juan Sánchez, gerente general del Yacht & Golf Club Paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gastronomía y entorno exclusivo

El evento transcurrió en el Restaurante Tatakua del Yacht & Golf Club Paraguayo, a Tribute Portfolio.

Los asistentes pudieron disfrutar de la variada propuesta gastronómica que caracteriza a este renovado espacio, así como de la calidad y el servicio que distinguen a la propiedad.

La experiencia culinaria abarcó lo mejor de los cuatro puntos gastronómicos del resort: Tatakua, Aguapé, Mr. Ray y Court Central, ofreciendo una selección que refleja la diversidad, el sabor y la excelencia que definen al hotel.

La celebración refuerza el compromiso del Yacht & Golf Club Paraguayo, a Tribute Portfolio, con la excelencia en el servicio y su posición como un destino clave para eventos corporativos y experiencias de alta calidad en el país.